Páratlan hévízi élmények

Képzeljük el, hogy egy természetes, gyógyító iszapmeder övezte tóban lubickolunk, miközben gőzölgő párafelhő és virágzó tavirózsák látványa tárul elénk az egész évben melegnek számító lágy vízben.

A szabadban úszás élménye önmagában is páratlan. Aki járt már Hévízen, azt vallja, egy életre szóló emlék a véderdő ölelte természetvédelmi területen a fürdőzés. Az egyedi mikroklímának köszönhetően pedig a hűvösebb időben sem kell erről lemondanunk, mert a víz hőmérséklete nem csökken 24 °C fok alá.

A csodás környezet és különleges élmény mellé olyan gyógyító hatás párosul, amely során egy nemrégiben elvégzett felmérés szerint már a pár napos pihenésre érkező vendégek panaszai is jelentősen enyhülnek a hévízi gyógyvizes fürdőkúra után, egy hosszabb gyógykúra hatása pedig több mint fél éven át érezhető. Mindez elsősorban a Hévízi-tó magas ásványi anyag tartalmának köszönhető, mely számos, főleg mozgásszervi és reumatikus panaszra gyógyír.

A Tófürdő szállodájának terápiarészlegén megismerhetjük az igazi gyógyító hévízi életérzést! A különböző kúracsomagajánlatok arra hivatottak, hogy a megfáradt testet megújítsák, regenerálják. Elsősorban a méltán híres, tradicionális hévízi gyógykúrát alkalmazzák, de az eddig ismert és kedvelt kúrákat speciális gyógyprogramokkal is kiegészítették.

A Hotel Spa Hévíz****/***-ben nem csak azért érdemes megszállnunk, mert az egyetlen szálloda a fürdővárosban, amely a világhírű és egyedülálló gyógytó parkjában található, extra kedvezmény, hogy számos díjmentes szolgáltatás mellé naponta korlátlan Tóbelépőt is kapunk!

Ebben a 2016. nyarán felújított szállodában minden körülmény adott, de nem csak a felfrissülésre, az újjászületésre is. Két szinten, 54 db számos különböző szobatípus áll rendelkezésünkre, köztük olyan is, amelynek ablakából a gyógytó tárul elénk. Legnagyobb pozitívuma, hogy szobánkból nem csak közvetlenül csodálhatjuk a fürdőhelyet, közelségének köszönhetően akár fürdőköntösben is átsétálhatunk úszóguminkkal a kezünkben és máris beléphetünk a gyógyturizmus fellegvárába.

Amikor a Tófürdő szolgáltatásait vesszük igénybe, ne feledkezzünk meg arról a tévhitről sem, miszerint a kellemes hőmérsékletű természetes termáltó csak gyógyításra alkalmazható. A gyógyhatás mellett számos bőrmegújító és szépítő hatással bír a kénes gyógyvíz, selymes és lágy bőrt tudhatunk magunkénak, miután megmártóztunk benne…

Nincs más hátra, mint irány Hévíz!

(PR-cikk)