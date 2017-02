Párkányi hulladékerőmű: a helyiek tiltakoznak, az érintett cég szerint korai még az elutasítás

Közel húszmillió eurós beruházásból hulladékfelhasználási és – újrahasznosítási központot nyitna a Párkányi Ipari Park területén a HC Logistik pozsonyi cég. A kft. a tervek szerint napi-négy öt kamionnyi hulladékot dolgozna fel, nem égetéses eljárással. Az eljárás lényege, hogy kb. ötszáz fokon a bekerülő műanyagot, gumit és egyéb hulladékot alakítanák át egyszerűbb anyagokká és a keletkező végterméket újrahasznosítanák ill. eladnák.

A cég a környezetvédelmi minisztériumhoz és az illetékes hatóságokhoz beadta az engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat, köztük a befektetői szándéknyilatkozatot is. A tevékenység jellegéből adódóan a szeméterőmű beindításához több szakhatósági engedély is kell, többek közt a Környezetvédelmi Minisztériumtól, az építkezéshez pedig Párkány városától is, pontosabban az összevont építkezési hivataltól.

A vonatkozó törvény előírásai szerint a cég szándéknyilatkozatát, tevékenységi körét a lakossággal is ismertetnie kell a városnak, a lakosok pedig február 22-ig véleményezhetik a projektet. Párkány február másodikán kapta meg a minisztériumtól a véleményezendő anyagot, a városháza épp ezért a hivatalos tájékoztató táblára ki is függesztette az erre vonatkozó közleményt és közzétette a weboldalán is. Ez tehát megtörtént, de a párkányi önkormányzat keddi, február 14-ei ülésén viharos jelenetekre került sor a tervezett szeméterőművel kapcsolatban. Az MKP helyi frakciója már az ülés elején jelezte, hogy napirendi pontként kíván foglalkozni az üggyel, Szigeti László képviselő pedig felszólalásában arra figyelmeztette a polgármestert, hogy a tervezett projektről nem tájékoztatta megfelelően még a képviselőket sem, sőt, a leendő beruházást még a napirendi pontok közé sem sorolta be.

A polgármester súlyos hibát követett el

Szigeti szerint az, hogy a város internetes oldalán és a hivatalos táblán ott volt és van az anyag, ilyen esetben nem elég és nem megfelelő, hiszen egy ilyen nagyságrendű beruházás esetében - ahol ráadásul ekkora a környezetvédelmi és egészségkárosítási kockázat, a polgármesternek illett volna azonnal szólnia a képviselőknek. Hiszen Eugen Szabó, más, kisebb horderejű ügyekben is többször összehívott rendkívüli ülést, most azonban a kötelező tájékoztatáson kívül nem informálta még a képviselőket sem. Szigeti arra is figyelmeztetett, hogy a cég szándéknyilatkozata nem meggyőző és végképp nem megnyugtató, Párkány fürdőváros és turisztikai központ, ráadásul Párkányban és környékén országosan is a legmagasabb a daganatos és civilizációs betegségek előfordulása. Szerinte a polgármester komolyan mulaszott az ügyben.

Eugen Szabó: minden törvényi feltételt betartottam

Eugen Szabó polgármester elutasította a kritikát, mondván, hogy ő minden törvényes kötelezettségének eleget tett, mert a befektetői szándéknyilatkozatot a város weboldalán és a hivatalos tájékoztató táblán is közzétette, a környezetvédelmi engedélyeket pedig maga a minisztérium ill. az érsekújvári szakhatóság adja majd ki – ebben a város nem illetékes, épp ezért nem terjesztette be az ügyet a testület elé.

„- Semmi új a nap alatt. A múltban számtalan ilyen projekt volt és számtalanszor kifüggesztettünk ilyet, de soha nem volt egyetlen észrevétel sem. Ez engem zavart. Épp ezért, amikor ezt megkaptuk, azonnal összehívtam több szakosztályt, hogy ezt tárgyalják meg több szakbizottságban, és adják tudtára minél több embernek, hogy tudjanak róla és a szakmai nyilvánosság is hozzászólhasson” – mondta el a városi televíziónak a polgármester, még jóval a testületi ülés előtt.

Eugen Szabó polgármester a városi televíziónak még az ülés előtt arról is nyilatkozott, hogy a 130 oldalas, a városháza oldalán is közzétett dokumentum átolvasása után ő nem lát különösebb veszélyt a beruházás kapcsán, a hulladékerőmű a közepesen szennyező kategóriába tartozik és negyven új munkahelyet hoz majd a városnak. Az ipari park területe is megfelel ilyen tevékenységnek. Ugyanakkor a televíziónak azt is hangsúlyozta, hogy a dokumentumba bárki betekinthet, bárki véleményezheti és kifogásokat támaszthat a városi hivatalban is, – de az észrevételeket a környezetvédelmi minisztériummal kell közölni. A végső szót nem a város mondja ki. Szabó a tévének azt is elmondta az interjúban, hogy ismert technológiáról van szó.

Testületi vétó

A képviselő-testület viszont nem találta meggyőzőnek a polgármester érvelését, mert Vitkó Andrea képviselő (MOST-HíD) indítványára egyöntetűen határozatban utasította el a HC Logistik tervezett beruházását, mivel környezetvédelmileg és egészségügyileg veszélyesnek tartja azt, ráadásul a tervezett helyszín belterület, Párkány pedig turisztikai központ és fürdőváros, a képviselők szerint eleve semmi helye a városban ilyen létesítménynek.

A tervezett hulladékerőműről kialakult vitában többen is felszólaltak, és kifogásolták a polgármester hozzáállását, miként azt is, hogy a dokumentum nem meggyőző és nem részletes, különös tekintettel a várható környezeti hatásokra, a hulladék tárolására, szállítására, elhordására, miként arra is, hogy pontosan mit jelent a közepesen szennyező – kategória, és mi lesz a végtermékkel? Azt is felvetették, hogy a befektető bizonyítsa be, hogy Szlovákiában más városokban és falvakban is működik már ugyanilyen berendezés – minimális környezetterhelő hatás nélkül. Az ülésen az is felvetődött, hogy a hulladékerőmű által produkált olaj tele van súlyosan mérgező anyagokkal – nehézfémekkel és higannyal, ezért ez nem adható el üzemanyag - alapként és fűtőanyag- alapként sem.

A HC Logistik nem érti, miért ez a nagy felháborodás

Szerkesztőségünk megkereste az érintett céget is. A HC Logistik ügyvezető igazgatója, Jozef Drozd úgy reagált, értetlenül állnak az elutasítás előtt, mert mint azt állítja, a legkorszerűbb, a Kassai Műszaki Egyetemmel közösen kifejlesztett hulladék-átalakító berendezést szeretnék Párkányba telepíteni, és heteken belül a párkányi képviselő-testület és a lakosság előtt is részletesen kifejtenék, hogy miről van szó.

„Beruházásunk lényege, hogy 40 új munkahelyet létesítenénk Párkányban és a gyártással csökkentenénk a nyitrai régió és Párkány ökológiai terhelését, könnyítenénk Párkány hulladéktárolási és –felhasználási gondjait, főleg a műanyag hulladék esetében“ – fejtette ki a cég igazgatója.

Jozef Drozd hozzátette, az erőmű megvalósítása jelenleg még csak véleményeztetési fokozatban van, korai még tiltakozni, és akkor érdemes majd róla komolyan beszélni, ha az összes szakhatóság és a minisztérium is megadta rá az engedélyeket, de ők bármikor szívesen tájékoztatják erről a lakosságot és a képviselőket is, miként majd a környezetvédelmi hatástanulmányt is rendelkezésre bocsátják. Arra a felvetésünkre, hogy ezt miért nem tették meg hamarább, az igazgató úgy válaszolt, bármikor lejönnek Párkányba és reméli, hogy ha helyben részletesen elmondják, mi a technológia lényege és mit szeretnének, akkor a képviselő-testület is változtat a döntésén.

Arra a kérdésünkre, hogy pontosan hol és miként működik a gyakorlatban egy ilyen erőmű, Jozef Drozd úgy válaszolt, a berendezés létezik és működik, egyetemi szinten is tesztelték, de fejlesztői stádiumban. Az igazgató azt is elmondta, a tervezett helyszín is megfelelő – és összhangban van Párkány területrendezési és fejlesztési tervével.

Eugen Szabó polgármester egyébként a városi televíziónak szintén úgy nyilatkozott, hogy a beruházás a gyártelepi részen közlekedésileg sem terhelné meg nagyon a város területét.

A hulladékerőmű ügye tehát függőben, a párkányi képviselő-testület viszont már döntött, és a lakosság is tiltakozik, a petíciót eddig több mint 1500-an írták alá.

Esztergom városa szintén nem kér a hulladékerőműből, értesüléseink szerint a párkányi polgármester ma, azaz február 17-én az esztergomi önkormányzat környezetvédelmi bizottsága előtt számol be a projektről.

-buch-