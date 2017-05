Partnertelepülési szerződés született Balonyon

A dokumentumot a három polgármester, a házigazda Matus Frigyes, továbbá Csányi Kálmán és Korondi-Józsa Erika látta el kézjegyével. Az eseményen mindhárom településről megjelentek képviselők, illetve tanácsosok, továbbá balonyi polgárok, a kulturális műsorról a nagymegyeri Petőcz László és zenekara gondoskodott Zakál Gyula versmondó közreműködésével.

Mint Matus Frigyestől megtudtuk, az együttműködés elsősorban a kulturális és sportkapcsolatok kialakítására és aktivizálására irányul, de a gazdasági szférában is elképzelhető a helyben teremtett értékek, valamint a tapasztalatok cseréje. Kiemelte, három országban élünk, de egy nemzethez tartozunk, ugyanazt a nyelvet beszéljük, és így talán még könnyebben lehetünk képesek szorosabb kapcsolatokat építeni, egymást segíteni az európai népek közösségében. Csányi Kálmán pusztaszabolcsi polgármester ünnepi beszédében kitért arra, hogy mindhárom település egy vagy több nagyváros agglomerációja, azaz ilyen városok vonzáskörébe tartoznak, ami előny is lehet számunkra. Végül Vörösmarty Mihályt idézte: „Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék.” Korondi-Józsa Erika éppen a történelmi múlt miatt hangsúlyozta egymás megismerését, a nem kis távolságok ellenére, vagy éppen azért, hiszen régiónként vagy nagyobb földrajzi egységekben különbözőképpen alakultak egyéni és közösségi sorsok, ugyanakkor ma is van élet Magyarország határain túl, ezt kell erősíteni ilyen partnerkapcsolatokkal például.

Persze érdekelte a krónikást, hogyan talált egymásra a három különböző nagyságú és lélekszámú település? Matus Frigyes elmondása szerint úgy, hogy a lakiteleki kezdeményezésre Kárpát-medencei, konkrétan magyarországi értékgyűjtők éppen Balonyon járó csapatával találkozott, akik közül az egyik arról mesélt, hogy Pusztaszabolcson és környékén sok a Balonyi vezetéknevű ember. Minthogy ez az újdonság erejével hatott a csilizközi község polgármesterére, elindult Pusztaszabolcsra, amelynek pedig Kisiratos a testvértelepülése. Innen már csak egy lépés kellett a hármas kézfogáshoz. Mely tegnap hivatalos formát öltött.

(bodnár gy.)