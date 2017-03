Pénz nélkül lőttek a tanügyi reformnak

Prékop Mária szerint az általános iskolától az egyetemig minden oktatási kérdést átfogó 226 oldalas dokumentum rendkívül előremutató anyag. A kérdés már csak az, hogy lesz-e elég pénz annak megvalósításához, mert forrásigénye az van ennek az új szemléletet hordozó, tíz évre szóló víziónak, amelyik a Tanuló Szlovákia (Učiace sa Slovensko) névre hallgat.

A reform kitér a hiányzó tankönyvek pótlására, a tehetséggondozásra, a pedagógusok képzésének javítására, a megszokott iskolai tanítási keretek áthágására, valamint a rugalmasabb tanórák forszírozására. Ez utóbbira példaként álljon az, hogy az új megközelítés szerint nem lenne márványba vésve a tanítási óra időtartama, ami eddig kizárólag 45 perc lehetett. Azt majd a tanár a diákjaival egyeztetve eldöntheti, mi a legmegfelelőbb időkeret az adott tárgy megrágásához, értelmezéséhez, megemésztéséhez.

Március 15-től kezdődött el a hat hétig tartó véleményezési időszak a reformról, amely során minden érintett szakmabeli kifejtheti álláspontját a dokumentummal kapcsolatban. Ez a lehetőség azért jó dolog, mert a beküldött megszívlelendő javaslatokat beépíthetik az anyagba.

Hasznos lenne tehát, ha csipkednék magukat a szakijaink, és előremutató véleményekkel hozakodnának elő. Azok esetleg beépülve a reformcsomagba pár év múlva esélyt teremthetnének az iskoláink diákjai számára, hogy feltornázzák magukat legalább a szlovákiai átlagra. Nem is olyan régen tapasztalhattuk, hogy matematikából rosszabbul teljesítenek a magyar iskolák a szlovák tannyelvűeknél az ötödikes tanulók országos tesztelésében. De a tanítási nyelvben is viszonylag nagy a lemaradás. Ráadásul a tendencia sem szívderítő, hiszen az idei eredmények rosszabbak a tavalyiaknál is.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége érdemben még nem foglalkozott a tanügyi reform kérdésével, de erre már a jövő héten is sor kerülhet – nyilatkozta portálunknak a szövetség elnöke. Jókai Tibor elmondása szerint körlevélben majd mindenképpen megszólítják a magyar tannyelvű iskolák vezetőit, hogy véleményezzék a reformcsomagot, ami alapján összeállíthatják a minisztériumnak küldendő reakciójukat.

A visszajelzések bedolgozását követően a nyár elején kerül a kormány elé a reform végső változata, amit aztán a parlament is megtárgyal. Ha minden jól megy, és mindenki rábólint a Tanuló Szlovákia oktatásügyi csomagra, na meg ha pénzt is rendelnek mellé, akkor az első konkrét lépésre 2018 szeptemberében kerülhet sor. Apropó, pénz. Közel egymilliárd euróval többet kellene kapnia az oktatásügynek, ha Szlovákia az uniós átlagot szeretné megközelíteni.

(sárp)