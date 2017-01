People's Choice Awards-díjátadó: Ők lettek a közönségdíjasok

A népszerű műsorvezető, Ellen DeGeneres és Tom Hanks is közönségdíjas lett a People's Choice Awards díjátadó gáláján, amelyet a Los Angeles-i Microsoft Theaterben rendeztek meg szerdán.

Az 58 éves népszerű tévés személyiség, Ellen DeGeneres három díjat is kapott az estén az amerikai közönség szavazatai alapján: a legjobb talkshow-házigazda, a legjobb szinkronhang (Szenilla nyomában) és egy Britney Spearsszel készített videó révén a "legjobb komikusi együttműködés" díját is elnyerte. Az újabb trófeákkal DeGeneres húszra növelte közönségdíjainak számát, amivel egyúttal rekorderré is vált.

A People's Choice Award díjátadót 43. alkalommal szervezték meg, a közönség több mint 125 millió szavazatot adott le a jelöltekre - közölte a rendezvény honlapja.

Tom Hanks, a Sully - Csoda a Hudson folyón főszerepéért kapta meg a legnépszerűbb drámai színész díját, amely a sztár hatodik közönségdíja lett.

Fotó: sheknows.com

A színésznők közül a drámai kategóriában A zátony cápa elől menekülő hősnője, Blake Lively vehette át a rajongók elismerését.

A Szenilla nyomában című animáció a kedvenc film és a kedvenc családi film kategóriában is elvitte a díjat. A thrillerek közöl pedig A lány a vonaton tetszett legjobban a nézőknek.

A legjobb vígjátéki színész és színésznő díját Kevin Hart és Melissa McCarthy kapta. A rajongók kedvenc férfi akciósztárja Robert Downey Jr., kedvenc színésznője pedig Jennifer Lawrence lett. A közönség Johnny Deppnek ítélte oda a filmes ikon díjat, amelyért Denzel Washington, Samuel L. Jackson, Tom Cruise és Tom Hanks is versenyben volt. Depp a 14. trófeáját gyűjthette be a gálán.

A közönségszavazatok alapján 64 filmes, televíziós és zenei kategóriában osztották ki a díjakat. A nyertesek között volt még Rihanna, Britney Spears és Justin Timberlake is.

(MTI)