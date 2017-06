Percek alatt elfogytak a jegyek Ariana Grande manchesteri koncertjére

A 23 Ariana Grande az észak-angliai nagyváros 21 ezer fős rendezvénycsarnokában, a Manchester Arenában lépett fel május 22-én, és teltházas koncertje után egy öngyilkos merénylő nagy erejű pokolgépet robbantott fel a távozó tömeg közepén.

A merényletben 22-en meghaltak, 117-en szenvedtek kórházi ellátást igénylő sebesüléseket.

A halálos áldozatok között hét gyermek van, a legfiatalabb egy nyolcéves kislány.

A manchesteri koncert az énekesnő Dangerous Woman címmel futó világturnéjának része volt, de Ariana Grande ügynöksége a merénylet másnapján bejelentette, hogy a koncertkörutat felfüggesztik.

Grande két koncertet tartott volna a londoni O2 arénában is, de ezeket a fellépéseket is törölték.

Az énekesnő azonban már nem sokkal a merénylet után megígérte, hogy visszatér Manchesterbe, és ügynöksége a múlt héten be is jelentette a nagyszabású vasárnapi rendezvényt.

A helyszín az 50 ezer fős Old Trafford krikettstadion, a Lancashire County Cricket Club otthona lesz, nem messze a Manchester United futballklub stadionjától.

A jegyárusítás csütörtökön kezdődött, és nem tartott sokáig: a szervezők bejelentése szerint 20 perc alatt az összes belépő elfogyott.

A vasárnapi rendezvényre a tragikus véget ért májusi koncert teljes közönsége ingyenes belépőt igényelhetett csütörtök délutánig, a fennmaradó jegyeket pedig egységesen 40 fontért lehetett megvenni.

Sokan panaszt emeltek ugyanakkor a hivatalos jegyárusító cégnél, mivel a jegyek közül sok szinte azonnal megjelent különböző online viszonteladó portálokon, nem egyszer 200 fontért vagy még drágábban.

A belépők hivatalos terjesztője, a Ticketmaster csütörtökön bejelentette, hogy automatikusan érvényteleníti a viszonteladói oldalakon megjelenő koncertjegyeket, így azokat nem érdemes sokszoros áron megvásárolni.

A One Love Manchester címmel megszervezett vasárnapi koncerten Ariana Grande oldalán fellép Robbie Williams, Justin Bieber, a Coldplay, a Little Mix popegyüttes, a Manchesterben alakult Take That, valamint Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cyrus és Niall Horan.

Ariana Grande és művésztársai a rendezési költségeken felüli teljes bevételt és a befolyó adományokat a merénylet áldozatainak hozzátartozóit és sérültjeit segítő, We Love Manchester nevű alapítványnak adományozzák.

Az alapítványt a manchesteri városi tanács és a brit Vöröskereszt közösen hozta létre.

A szervezők legalább kétmillió font bevételt várnak a jegyeladásokból és az adományokból.

A vasárnapi koncertet a BBC televízió és a BBC rádió is közvetíti, és világszerte fogható online közvetítés is lesz.

Ian Hopkins, Manchester rendőrkapitánya a koncert bejelentése után a BBC rádiónak elmondta: a rendezvény tervének hallatán az első gondolata az volt, hogy ezt meg kell beszélni az áldozatok családjaival. Hopkins szerint a családok többsége nagyon is pártolja a koncertet, néhányan közülük ugyanakkor egyértelműen ellenzik, de ez is teljességgel érthető.

(MTI)