Perverz idiotizmussal támad a férfiasságában sértett SNS

Ez meg egy valamirevaló perverz nemzetieskedő számára elfogadhatatlan. Még túlságosan ráizgulna az eseményre.

Hogy ez egy kardinális kérdés a képviselő számára, jelzi az is, hogy bejegyzésében éjfél után rontott neki Bugár Bélának. A Facebookra azt biggyesztette ki, hogy az ombudsman vulgáris (így!) gesztusa miatt a Híd ne számoljon az SNS jóindulatával. Tényleg ez a legnagyobb baja most az Andrej Danko vezette párt második emberének, hogy Mária Patakyová hivatalához méltó normális gesztusokat tesz a meleg közösség felé.

Ha ez a vonal erősödik fel az SNS-ben, amikor verébre is ágyúval lőnek, akkor ez nem sok jót jósol a koalíció jövőjére nézve. Danko tegnapi drámai ömlengését követően az összes pártbélije mélyen kussol, de Paška a kákán is csomót talált, hogy belekössön a regisztrált politikai partnerébe. Ha még tovább lovagol a témán, és még több bőrt akar lehúzni a "botrányról", akár azt is jelentheti, Dankóéknál véget ért a visszafogott cukiskodás időszaka, és a párt visszakanyarodik az álmacsó, romboló idiotizmus felé.

(sárp)