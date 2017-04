Pincérnőre támadt egy kutya – a gazdája egyszerűen elsétált a helyszínről (videó)

Az eset egy helyi vendéglő teraszán történt. A szemtanúk szerint a kutya tulajdonosa egy ismerősével iszogatott, mikor az eb a térdén megharapta a szomszédos asztalnál ülő vendéget.

A pincérnő meg akarta akadályozni az újabb támadást, ezért odament a férfihez. „A pincérnő figyelmeztette a férfit, hogy a kutya veszélyes, mivel nincs szájkosara, mikor az állat rátámadt és megharapta a hasa tájékán” – tájékoztatott Vít Zajac a városi rendőrségtől.

A kutya minden bizonnyal azért támadhatott, mert a gazdáját védte. A sérült pincérnőt orvoshoz kellett vinni kivizsgálásra.

Az eset után a kutya és tulajdonosa egyszerűen elsétált a vendéglőből. „A kutya és tulajdonosa egyszerűen elsétált a helyszínről, semmivel sem törődött. A szemtanúk vallomása alapján azonban sikerült megállapítanunk a személyazonosságát” – tette hozzá Vít Zajac.

A városi rendőröknek sikerült rábukkanniuk a férfire. A nyomozás során kiderült, hogy a kutya be van jelentve, valamint be is van oltva. A kutya állítólag már a múltban is megtámadt valakit.

A városi rendőrök meg vannak róla győződve, hogy egy ilyen kutyának szájkosarat kell viselnie, ha emberek közé viszik.

noviny.sk/para