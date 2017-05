A Pink Floyd együttest ünnepli a londoni Victoria and Albert Museum

A The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains című tárlat a banda ötven évvel ezelőtt megjelent debütáló albuma, a The Piper at the Gates of Dawn előtt tiszteleg.

A vasárnap nyíló tárlat bemutatja, hogy az 1960-as évek Londonjának underground zenei világából indult banda miként tett szert nemzetközi hírnévre és adott el több mint 250 millió lemezt világszerte.

A múzeum látogatói annak a kisbusznak a hatalmas másán keresztülsétálva léphetnek be a kiállításra, amellyel annak idején az első fellépéseire utazott az együttes.

A tárlaton szereplő csaknem 350 tárgy között eredeti poszterek, gitárok, a turnékon használt díszletek és a zenekarról készített, eddig publikálatlan felvételek is sorakoznak.

