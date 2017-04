Polgármestert választanak szombaton Nádszegen

Április 8-án, szombaton országszerte 23 településen lesznek előrehozott helyhatósági választások, köztük a galántai járásbeli Nádszegen is.

Tavaly szeptemberben a Híd párt javaslatára Juhos Ferencet, Nádszeg polgármesterét nevezi ki a kormány a Galántai Járási Hivatal élére, ezért időközi választásokra van szükség a községben.

Juhos Ferenc jó néhány választási ciklust töltött a nádszegi önkormányzat élén, ő a Híd párt egyik alapítója is.

"A hatodik választási ciklusomat töltöm polgármesterként, az önkormányzatban pedig összesen 29 éve tevékenykedek. Kaptam egyéb ajánlatokat is, de most jött el az ideje, hogy másvalamit is kipróbáljak" - jegyezte meg még tavaly szeptemberben Juhos.

2015 novemberében az önkormányzati képviselők egy része népszavazást indítványozott a polgármester leváltása érdekében, mivel szerintük a Juhos Ferenc nem teljesítette a kötelezettségeit, a helyi testület határozatait, és nem reagált az interpellációkra sem. A népszavazás végül érvénytelen lett, ugyanis a szavazásra jogosultak mindössze 19%-a jelent meg.

Az elmúlt néhány hónapban Deák László alpolgármester irányította a községet.

A szombati időközi polgármester-választáson két független jelölt közül választhatnak a helyiek: a pozícióra Deák László tanfelügyelő és Nagy Zsolt helyi vállalkozó jelentkezett.

A helyi lakosok szombaton reggel 7 és este 8 között szavazhatnak. A leendő polgármester megbízatása csupán másfél évre szól majd, a 2018-as önkormányzati választásokon ugyanis új képviselő-testületet és polgármestereket választanak országszerte.



