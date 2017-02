Pontyok lesznek – csak a pontrendszernek van vége

A 746 tagból ezúttal 137-en jelentek meg, ami az elmúlt esztendők viszonylatában kiemelkedő szám.

A tanácskozáson vendégként részt vett Mikóczy Dénes alpolgármester, Polák László, Ekecs-Apácaszakállas polgármestere, valamint ott voltak a dunaszerdahelyi és a nyárasdi testvérszervezetek képviselői.



A vendégek

Berecz György elnöki beszámolójában kiemelte, hogy fő feladatuk az ifjú és felnőtt horgászok versenyének megszervezése, a haltelepítés, a tópartok takarítása, tisztán tartása, melynek során egyre jobb eredményeket érnek el. Ezzel kapcsolatban azonban megjegyezte, hogy az ekecsi úti bányató partján és környékén meglehetősen sok szemetet hagynak maguk után a városból is tömegesen ki-kilátogató turisták. Mint hangsúlyozta, a horgászat természetvédelem is, ezért igyekeznek együttműködni a rendőrséggel, a szomszédos horgászszervezetekkel, másrészt meg azért, mert egyre több az egyéb jellegű szabálysértés a Dunán, a kanálisokon, hasonlóképpen a tópartokon.



Polák László

A tervekről szólva elmondta az elnök, szeretnének horgászattal egybekötött gyermeknapot szervezni, továbbá törpeharcsa- és harcsafogó versenyt, valamint a hagyományos horgászversenyek díjazása során, a kellemetlen tapasztalatok miatt (ki 60 pontyot fog, ki 3-at vagy semmit), változtatnának az eddigi rendszeren, mely nem a pontok számára épülne (1 cm egy pontot jelentett), hanem azé az első díj, aki a legnagyobb, illetve a legtöbb halat fogta, magyarán két első díj lenne, illetve lesz már az idén, ugyanis a végén ez is bekerült a határozati javaslatba, amint több harcsafogó verseny rendezése is, akár külön kérvény alapján. És ezen a ponton már a vitát érintettük, melyben egyebek mellett szóvá tették a két-három évtizeddel ezelőtt még rendszeresen tisztított, halban bővelkedő kanálisok mai gondozatlanságát, vízmennyiségének ingadozását, valamint a töltéseken zárva talált sorompókat, nehogy már vízhez jusson a horgász.

Méhes Roland halászgazdától megtudtuk, hogy az elmúlt években 100 mázsa fölé feltornászott pontytelepítés szintjét tavaly is tudták tartani 120 mázsával, ennyi került az ekecsi úti, a balonyi, az ekecsi bányatóba és a Tiszota vizébe, ezenkívül például süllő, csuka, amur más vizekbe, kanálisokba, melyekbe folytatják a telepítést, a dévérét is bizonyára, mely tavaly nem sikerült. Ettől függetlenül, a leadott és helyesen kitöltött fogási napló szerint akadt azért horogra többek között dévér is, aztán harcsa, csuka, ponty a legtöbb, 4 260.

Mikóczy Dénes és Polák László felszólalásában a környezetvédelemre helyezte a hangsúlyt, az utóbbi megemlítve, hogy a halászat őseink megélhetési formája volt, vigyázzunk hát a „tómaradványokra” is, majd sok sikert kívántak erre az esztendőre azzal, hogy: Görbüljön a bot!



(bodnár gy.)