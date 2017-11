Pozsony belvárosában elkergettek egy fegyveres bankrablót!

Michal Szeiff pozsonyi rendőri szóvivő arról számolt be, hogy a tagnál pisztoly is volt, amikor felszólította a banki alkalmazottat, hogy adjon neki pénzt, különben baj lesz, ám a hölgy nem rezelt be, elutasította a fickót.

A tag erre nem tudta, mit lépjen, és mivel erősebb érve nem volt, mészárolni meg vélhetően azért nem akart, így lelécelt.

A személyleírás alapján a férfi jól megtermett, kb. 190 cm magas lehetett, sötétebb bőre és sötét haja volt. Ruházata ugyancsak sötét színű volt, míg kabátja és sapkája fekete.

Az eset során szerencsére nem sérült meg senki. Viktor Beličák, a bank kommunikációs részlegének vezetője elárulta, hogy a bankfókban nem rendelkeznek készpénzzel, mivel egy automatikus trezort használnak a készpénzfelvételhez és a betéthez is, és ezt nem tudják ott kinyitni.

Aki bármilyen információval rendelkezik a bűntényről vagy az elkövetőről, jelezze azt a legközelebbi rendőrőrsön vagy a 158-as segélyhívón.

(TASR)