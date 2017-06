Prágában megnyitották Bob Dylan litográfiáinak kiállítását

A tárlatot, amely az On the Road (Úton) címet és az Ismert művész ismeretlen arca alcímet viseli, az Óvárosi városháza szomszédságában működő Gallery of Art Prague (GOAP) szervezte meg. Bob Dylan grafikái augusztus 31-ig lesznek láthatóak Prágában. A tárlatot Alan Pajer fényképész fotói egészítik ki, amelyek 2005-ben Dylan és Havel koncert előtti találkozásakor készültek.

"Sikerült megszereznünk Bob Dylan 55 litográfiából álló kollekcióját. Ezek a munkák korábbi rajzai, karcolatai alapján születtek, amelyeket utazásai során készített" - közölte Zdenek Kocík, a GOAP galéria működtetője. A grafikákat a londoni Halcyon Gallery bocsátotta a GOAP rendelkezésére.

"Amikor megtudtam, hogy a Halcyon Gallery a nyilvánosság számára elérhetővé tette Bob Dylan színes munkáit, azonnal felvettem velük a kapcsolatot. Dylan azt mondja, hogy egész életét ceruzával rajzolta meg. A munkák nagyon tetszettek, különösen, amelyekben a hatvanas évek Amerikáját örökítette meg. Az énekes azt állítja: akkoriban nem autópályákon utaztak, hanem alsóbbrendű utakon, keresztül-kasul az egész országon, kis szállodákban aludtak, kiskocsmákban étkeztek, és mindezt nagyon élvezték. Ezekből az évekből származnak a legszebb munkái" - fejtette ki Zdenek Kocík.

A 75 éves Bob Dylan az utóbbi két-három évtizedben gyakori vendég Csehországban. Első ízben 1994-ben járt Prágában, amikor koncertjét 14 ezer érdeklődő tekintette meg, köztük Václav Havel akkori cseh köztársasági elnök. Havelt és Dylant baráti kapcsolat fűzte egymáshoz. A zenekedvelő ellenzéki drámaíróból lett államfő a prágai Hradzsinban, a cseh királyok és elnökök történelmi székhelyén is vendégül látta Dylant.

Az amerikai énekes később 2003-ban, 2005-ben, 2010-ben és 2014-ben adott koncertet Prágában, illetve részt vett az ostravai nemzetközi zenei fesztiválon. Tavalyi csehországi koncertjeire szintén ezrek látogattak el.

Bob Dylan az első zenész, akinek munkáját a Svéd Akadémia irodalmi Nobel-díjjal jutalmazta. Korábban megkapta a Pulitzer-díjat is.

