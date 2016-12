Premier League - Idegenben győzött a Tottenham

A második perc elején Virgil Van Dijk a mostani idény negyedik leggyorsabb góljával szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a Premier League-ben az ötvenedik meccsét játszó Dele Alli egyenlített.



A második félidő elején Harry Kane jóvoltából már a Tottenham vezetett, az előző kettőhöz hasonlóan ez a gól is fejesből született. Nathan Redmond piros lapja miatt az 57. perctől emberelőnyben játszott a vendégcsapat, de a kiállítással együtt megítélt büntetőt Harry Kane méterekkel a keresztléc fölé bombázta.



A hajrában a dél-koreai Hjong Min Szon is betalált, majd Dele Alli állította be az 1-4-es végeredményt.



A Tottenham legutóbb több mint három hónapja, szeptember 24-én tudott idegenben bajnoki mérkőzést nyerni. A Southampton 2012 nyarán jutott vissza az angol élvonalba, de azóta még egyszer sem tudta legyőzni hazai pályán a Tottenham együttesét.



Premier League, 18. forduló: Southampton-Tottenham Hotspur 1-4 (1-1)



kedden játszották: FC Liverpool-Stoke City 4-1 (2-1)



hétfőn játszották:

Hull City-Manchester City 0-3 (0-0)

Arsenal-West Bromwich Albion 1-0 (0-0)

Burnley-Middlesbrough 1-0 (0-0)

Chelsea-Bournemouth 3-0 (1-0)

Leicester City-Everton 0-2 (0-0)

Manchester United-Sunderland 3-1 (1-0)

Swansea City-West Ham United 1-4 (0-1)

Watford-Crystal Palace 1-1 (0-1)



A tabella:

1. Chelsea 18 38-11 46 pont

2. FC Liverpool 18 45-21 40

3. Manchester City 18 39-20 39

4. Arsenal 18 39-19 37

5. Tottenham Hotspur 18 33-13 36

6. Manchester United 18 27-18 33

7. Everton 18 23-21 26

8. Southampton 18 18-20 24

9. West Bromwich Albion 18 23-22 23

10. Watford 18 22-30 22

11. West Ham United 18 23-32 22

12. Bournemouth 18 23-31 21

13. Stoke City 18 20-28 21

14. Burnley 18 17-28 20

15. Middlesbrough 18 16-20 18

16. Leicester City 18 23-31 17

17. Crystal Palace 18 29-33 16

18. Sunderland 18 16-31 14

19. Swansea City 18 21-41 12

20. Hull City 18 14-39 12

(MTI)