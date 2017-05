Primera División: Öt év után bajnok a Real Madrid

A fővárosi csapatnak az elsőséghez elég lett volna egy pont a zárófordulóban, de 2-0-ra verte idegenben a Málagát. Cristiano Ronaldo a 2. percben vezetéshez juttatta a Real Madridot, amely Karim Benzema találatával az 55. percben növelte előnyét. A Málaga mezőnyben sokáig egyenrangú partnernek bizonyult, a házigazdák több gólhelyzetet is kidolgoztak, de azokat ki is hagyták.

A Real legnagyobb ellenfele, a tavaly és tavalyelőtt is bajnok FC Barcelona ugyancsak két góllal győzött, viszont saját stadionjában kétgólos hátrányból fordítva. Inui Takasi duplájával a 61. percben már kétgólos előnyben volt az Eibar, a legnagyobb helyzeteit is elpuskázó Barcelonával szemben. A házigazdákat egy öngól segítette ki, majd Luis Suárez egyenlített a 73. percben. A sok gólhelyzetet és egy büntetőt is kihagyó Lionel Messi második tizenegyesét már értékesítette. A barcelonaiak 13 perc alatt fordítottak, s a hajrában már nem adtak lehetőséget a vendégeknek, Messi pedig két gólra növelte a Barca előnyét, ezzel beállította a végeredményt. Az argentin támadó 37 találattal szerezte meg a gólkirályi címet.

A Barcelona csak úgy lehetett volna első, ha az éllovas vasárnap kikap. A pontazonosság a katalán együttesnek kedvezett volna az egymás elleni eredmények - a hazai 1-1 és az idegenbeli 3-2-es győzelem - alapján.

A Bajnokok Ligája-címvédő és ott idén is döntős Real Madrid története 33. bajnoki címét szerezte.



Primera División, 38. (utolsó) forduló:

FC Barcelona-Eibar 4-2 (0-1)

Málaga-Real Madrid 0-2 (0-1)

Atlético Madrid-Athletic Bilbao 3-1 (2-0)

Celta Vigo-Real Sociedad 2-2 (0-0)

Valencia-Villarreal 1-3 (0-1)

Sevilla-Osasuna 5-0 (3-0)

Deportivo La Coruna-Las Palmas 3-0 (3-0)

Leganés-Alavés 1-1 (0-0)

Sporting Gijón-Real Betis 2-2 (1-1)

Granada-Espanyol 1-2 (1-2)



A végeredmény:

1. Real Madrid 38 106-41 93 - BL-főtábla

2. Barcelona 38 116-37 90 - BL-főtábla

3. Atlético Madrid 38 70-27 78 - BL-főtábla

4. Sevilla 38 69-49 72 - BL-selejtező

5. Villarreal 38 56-33 67 - EL-főtábla

6. Real Sociedad 38 59-53 64 - EL-selejtező

7. Athletic Bilbao 38 53-43 63

8. Espanyol 38 49-50 56

9. Alavés 38 41-43 55

10. Eibar 38 56-51 54

11. Málaga 38 49-55 46

12. Valencia 38 56-65 46

13. Celta Vigo 38 53-69 45

14. Las Palmas 38 53-74 39

15. Real Betis 38 41-64 39

16. Deportivo La Coruna 38 43-61 36

17. Leganés 38 36-55 35

18. Sporting Gijón 38 42-72 31 - kiesett

19. Osasuna 38 40-94 22 - kiesett

20. Granada 38 30-82 20 - kiesett



MTI/para