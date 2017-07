Prince Purple Rain című lemeze felújítva, ritkaságokkal jelent meg újra

A delux kiadás két CD-t tartalmaz, az eredeti korong remaszterelt változatát, továbbá ritkaságokat és kiadatlan dalokat. De létezik egy négydarabos verzió is, amelyen CD-n kislemezek és b-oldalak is szerepelnek, DVD-n pedig egy 1985-ös koncert filmje - közölte a Magneoton-Warner, a magyarországi forgalmazó az MTI-vel.

A Prince világsztárságát bebetonozó Purple Rain album az eredeti megjelenése óta eltelt három évtized alatt több mint 25 millió példányban fogyott el világszerte és 24 hétig vezette a slágerlistát. Ez volt Prince első albuma, amelyet a Revolution elnevezésű zenekarral rögzített, és olyan hatalmas slágerek szerepeltek rajta a címadó Purple Rain mellett, mint a When Doves Cry, a Let's Go Crazy, az I Would Die 4 U vagy a Take Me with U.

A Purple Rain nemcsak lemez, hanem filmzene is volt az azonos című, Prince főszereplésével készült, félig önéletrajzi mozihoz. A film két Grammy- és egy Oscar-díjat hozott a művésznek (utóbbit a kísérőzenéért). Az album minden idők harmadik legnagyobb példányszámban elkelt filmzenéje lett.

A most megjelent kiadvány érdekessége, hogy a Purple Rain lemezt Prince a halála előtti évben, 2015-ben maga újította fel Paisley Park elnevezésű stúdiójában. Az új kiadáshoz készített füzetkében Prince akkori zenésztársai, a Revolution muzsikusai felidézik az album és a számok készítésének körülményeit. Wendy Melvoin gitáros-vokalista, Lisa Coleman billentyűs-vokalista, Matt Fink billentyűs, Brown Mark basszusgitáros és Bobby Z dobos-ütőhangszeres az új kiadáshoz időzítve ismét összeálltak és koncerteznek. (Szintén újraaktivizálta magát Prince Revolution utáni csapata, a New Power Generation is, amely a közelmúltban a VeszprémFesten lépett fel Prince-műsorával.)

A Purple Rain-kiadvány From the Vault & Unreleased című bónusz CD-jén tizenegy eddig nem hallott dal szerepel. Köztük olyan különlegességek, mint az 1983-as Possessed szólóverziója, az Electric Intercourse stúdiófelvétele vagy a Father's Song és a We Can F..k tízperces, cenzúrázatlan változata. A szabadszájú Prince hírnevét az sem csorbította, hogy Al Gore akkori amerikai alelnök felesége, Tipper Gore éppen a Purple Rain-lemez egyik kulcsdala, a Darling Nikki hallatán hozta létre azt a civil szervezetet, amely azóta is az albumborítókra helyezteti a "szókimondó szövegek" matricát.

Prince édesapja, a 2001-ben elhunyt John L. Nelson is zenész volt, dzsessz-zongorista. A Purple Rain-albumon társzerzője volt a Computer Blues című számnak, a most megjelent bővített kiadáson szereplő Father's Songot pedig egyedül írta.

A gyógyszer-túladagolásban tavaly áprilisban 57 évesen elhunyt hétszeres Grammy-díjas amerikai énekes egyszer, 2011-ben Magyarországon is koncertet adott. A Sziget fesztiválon a Purple Rain című lemezről a Take Me with U-t, a Purple Raint, a When Doves Cry-t és a Let's Go Crazy-t is előadta.

MTI/para