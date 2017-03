Rákbetegséggel küzd Johnny Hallyday

Néhány hónappal ezelőtt fedeztek fel nála rákos sejteket. Kiváló orvos professzorok figyelik és kezelik. E pillanatban nincs nagy baj - írta.

Arra reagált, hogy "hazugságok, és rémhírek" terjednek az egészségi állapotáról az interneten, és ezek "kellemetlenek és méltatlanok". A kommentelőknek "szerényebben és diszkrétebben" kellene megnyilatkozniuk - szögezte le. Így búcsúzott: "Találkozunk a következő koncertemen!"

Általános vélekedés szerint Johnny Hallyday hozta be Franciaországba a rock and rollt. 2009-ben vastagbélrákkal kezelték, emiatt utána részben le kellett mondania egy turnét. Kezelték kórházban 2012-ben Guadeloupe karibi francia szigeten is.

A 73 éves Hallyday-nek több mint 100 millió lemezét adták el.

(MTI)