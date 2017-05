Ravasz Ábel: Bízom benne, hogy Bugár Béla még nagyon sokáig vezeti a Hidat

A Híd alelnöke, aki egyúttal a romaügyi kormánybiztos a TASR hírügynökség szerint örülne annak, ha Bugár Béla örökké maradna. A kérdésre, hogy átvenné-e a párt irányítását Bugár után, azt válaszolta, hogy ezen nem gondolkodik.

"Bugár Béla az egyik legjobb politikus ebben az országban, sokat tanulok tőle. Bízom benne, hogy még sokáig vezeti a pártot" - húzta alá Ravasz Ábel

A Híd elnöke az elmúlt években már többször hangsúlyozta, hogy addig marad a politikában, amíg az emberek szeretnék.

Megemlítette azt is, hogy keresi a lehetséges utódját, és rámutatott, hogy kettő is van a párton belül. Neveket ugyanakkor nem mondott, mivel szavai szerint ezt a párt most nem oldja.

Ravaszt illetően kijelentette, hogy a párt új generációjának egyik képviselője, akik számára szerinte fontosak a közügyek, a polgári párt és ország.

Kiemelte, Ravasz nem azért tölti be a romaügyi kormánybiztosi pozíciót, hogy ezzel reflektorfényt kapjon, hanem azért, mert őszintén segíteni akar ezen a közösségen.

(TASR)