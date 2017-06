A rendőrség nagyon titkolja a végzetes lövés előtti beszélgetést

Egyelőre rengeteg a megválaszolatlan kérdés és a találgatás azzal az autós üldözéssel kapcsolatban, melynek során életét vesztette egy 17 éves fiatal múlt héten szombaton.

A rendőrség továbbra sem hozott nyilvánosságra részletes információkat, fényképeket, videókat a történtekkel kapcsolatban, illetve egyelőre azt a hangfelvételt is titkolják, amely rögzítette a rendőrök és a központ között zajló párbeszédet közvetlenül a végzetes találat előtt.

Róbert Bános ügyvéd a Nový Časnak elmondta, a rendőrség azt csinál a hangfelvétellel, amit csak akar, – a dokumentumot akár meg is vághatják– nem kötelesek nyilvánosságra hozni a beszélgetést. Az elhunyt fiú szüleinek azonban joguk van betekintést nyerni a rendőrségi jegyzőkönyvbe, amihez hozzátartozik a szolgálatban lévő rendőrök és a központ közti kommunikációról készült hangfelvétel is.

Robert Kaliňák belügyminiszter azt ígéri, amint lezárul a nyomozás, nyilvánosságra hozzák a hangfelvételt.

Mint ismert, szombatról vasárnapra virradó éjszaka a zsarnócai járásbeli Hronský Beňadik község közelében a rendőrök üldözőbe vettek egy aranyosmaróti rendszámú Seat Ibizát, melyet egy 19 éves fiatal vezetett. Többen ültek a kocsiban, és mivel nem álltak meg a rendőrök felszólítására, figyelmeztető lövéseket adtak le először a levegőbe, majd a kocsira. Az egyik lövés átfúródott a kocsi csomagtartóján, és eltalálta a hátsó ülésen ülő 17 éves Tomášt, aki belehalt sérülésébe.

A tragikus kimenetelű rendőrségi autós üldözés ügyében tartott sajtótájékoztatón Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány elismerte, hogy egy ártatlan fiatal vesztette életét. A rendőrfőkapitány ugyanakkor hozzátette, a rendőrök törvényesen jártak el. "Nem valamiféle eszeveszett lövöldözésről volt szó, a lövéseket mintegy félperces szünetekkel adták le. Az utolsót egy egyenes szakaszon, miközben a hátsó kerékre céloztak. Ezek a tények, melyeket ma ismerünk.”

A rendőrségi akció kapcsán kedden megszólalt Robert Kaliňák is. A belügyminiszter elmondta, a menekülő autó akár egy több áldozatot követelő frontális ütközést is okozhatott volna: „Annak ellenére, hogy a lövés egyenes útszakaszon érte az autót, a jármű tovább folytatta útját. Ez azt jelenti, hogy a sofőr azután sem állt meg, hogy megsérült az egyik utasa. Ha balesetet nem is okozott volna, kérdéses, hogy mikor állt volna meg a menekülő autó.”

Az esetet a belügyminisztérium felügyelősége vizsgálja, amely megállapítja, hogy a rendőrök törvényesen használták-e a fegyverüket.



(cas.sk/para)