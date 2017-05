Retteg a Fidesz a sajtótól már Szlovákiában is?

"A legjobb csapat jött, a legjobbat választottuk" - szakadt ki megkönnyebbülve Dódiból Pozsonyban péntek délután, a Szijjártó Péterrel tartott közös, szabadtéri sajtótájékoztatón, amikor körbenézett az előtte álló újságírókon. Miközben az egyszeri néző óhatatlanul is drukker üzemmódba kapcsolt a korkep.sk live bejelentkezését nézve az eseményről, hogy a Magyar Közösség Pártjának elnöke megmaradjon nadrágjában. Sok volt a knédli, hello röfik!

Inkább megbotlok

Pozsonyban kétség kívül adtak a látszatra, no. Dódi és az MKP úgy viselkedett, mint amikor új kiskakast hoznak a pozsonyi baromfitenyésztőbe, kergetni kezdi az egyik tyúkot, aki gondolkodóba esik a Dunajská utcában: “Hm, nagyon jól néz ki ez a kiskakas! De jó lenne hemperegni egyet vele! Na, de hogyan? Ha nem állok meg, prűdnek tart, ha megállok, kurvának. Inkább megbotlok”.

És így is történt: először illedelmesen a vendéglátó Menyhárt József MKP elnök mondott néhány keresetlen szót, majd Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere darált le pár összetett mondatot. Túlteljesítettek a fiúk, és ennek oka is volt: nem kaptak valódi újságírói kérdéseket. Szegény szervilis korkep.sk-s gyerek buktatta le a Fidesz kihelyzett baromfitelep-vezetőjét, amikor Dódi pártelnök, hálás buksisimit várva, a magyar ember Protokolldroidjától, elszólta magát: a parlamenten kívüli párt válogatta ki az eseményre érdemesnek tartott újságírókat.

De nézzük, kik is számítanak ma Szlovákiában, az MKP főhadiszállásából nézve “a legjobbaknak”, kik képviselték a negyedik hatalmi ágat péntek délután, Pozsonyban az illiberális bohóckodás alkalmával: mti, köztévé, felvidek.ma, hirek.sk, korkep.sk. LOL. Szlovákiából - többek között - a parameter.sk, az Új Szó és a Pátria Rádió sem kapott az eseményre meghívót.

Jó, jó, de mi ezzel a baj, kérdezheted

Egy nyugati demokráciában ha egy politikus nem áll szóba egy újságíróval, másnap le kell mondania. Oké, egy fideszes politikusnak mondjuk ez lenne a legkisebb bűne, de az micsoda fejlemény már a modern magyarországi, és most már kárpát-medencei magyar történelemben, hogy ezek a nímandok egészen egyszerűen vagy menekülnek vagy elbújnak a kérdések elől. Csak ebből kiderülhet minden józan, normális ember számára: ezeknek nincsenek elfogadható válaszaik, hazudnak éjjel, hazudnak nappal. Nagy kár és igazi tragédia - vö: önsorsrontás - hogy a híveknek nem esik ez le, ez nem így működik egy demokráciában.

Persze, azt ugye már tudjuk, ha fideszes politikustól kérdeznek valamit, akkor a válaszban alapból megugorja Gyurcsány őszödi-beszédét, ha pedig nem jut eszébe semmi frappáns hazugság, akkor a fő csapás a válaszadásban a “Provokáció!” (Rezsiszilárd), “Hazudsz!” (Rogán Tóni), és a “Nem!” (Kövér Laci). És persze, itt is van egy mindent vivő kártyalap: “különben is, Soros!”. Csakhogy a pozsonyi sajttáj olyan témákat is érintett, amibe egy feketeöves fideszes hazudozó is csak nagyon nagy bravúrral tudta volna az amerikai filantrópot belekeverni.

Bullshit 1.: Győr-Dunaszerdahely négysávos gyorsforgalmi út

Dódi mondja: “A határon átnyúló, a magyar-magyar kapcsolatokat új dimenzióba helyező lehetőségek”, amelynek keretén belül “utak vonatkoztatásában, Dunaszerdahely városát akár Győrrel összekötni is lesz lehetőségünk”.

Bravúros! Ha az olvasó emlékszik, ezt a kellemetlen témát még Orbán Viktor dobta be márciusban, győri látogatása során és azóta képtelenek elengedni. Igaz, hogy közben kiderült, márciusban Pozsonyban még csak nem is tudtak a tervezett útról, és most, májusan is csak boncolgatták a témát, amely egyelőre csak terv marad.

Én most Dódi és Peti helyében nagyon izgulnék, mi lesz, ha Viktor megtudja, miért nem fejtették ki a fideszes igazság minden árnyalatát. Vajon miért nem beszéltek arról, hogy a Győr-Dunaszerdahely négysávos gyorsforgalmi út azért marad el, mert a rá fordítható összeget a migránsok elleni védelemre kell fordítani? Vagy ne hallottak volna arról a titkos bécsi Fico-Soros találkozóról, amely során a magyar származású amerikai arról győzte meg szlovákiai bábját, hogy a déli utak helyett az Alsókubin és Zakopane között kell négysávos utat építeni?

Bullshit 2. Szlovákiába és Magyarországra érkező beruházások

Szijjártó mondja: “Akármelyikünk is nyer egy beruházást, abból a másik oldalon is tudni kell profitálni”.

Lefordítom: Magyarországot az a néhány nagy multi - meg az EU támogatásai alapjai és a külföldön dolgozó magyarok hazautalt pénze - tartja életben, amit még 2010 előtt hoztak ide, azóta az Orbán-kormány multiellenes gazdaságpolitikát folytat: a bizonytalan, unortodox jogi és gazdasági háttér, az állampolgári adójövedelmek nagysága és az illiberális állam kiépítése miatt ma már Magyarország minden szomszédja nemcsak, hogy esélyesebb, de a gyakorlatban is hatékonyabban vonzza be a külföldi vállalatokat. A győri autóúttal a magyar kormány a lepattanóra megy rá - már ha Szlovákiát nagyvonalú kedvében találja. Ja, és Soros!

Most az olyan apróságokon - miszerint a miniszter azért aggódik, hogy Nyugat Európában a határátkelők között 2-4 km a távolság két állam közötti határszakaszon, addig ez szlovák-magyar viszonylatban 16 km - már nem is érdemes kiakadni, tényleg, Szijjártó külügyér miért a haldokló Nyugatról hoz be undorító példákat ahelyett, hogy a jövőbe nézne és a kínai-orosz határ mentén található átkelők közötti távolságról papolna? Ti ezt értitek? Biztos a Soros.

Bullshit 3. A Visegrádi együttműködés

Szijjártó mondja ezt is: “Az EU-ban a leghatékonyabb és legszorosabb együttműködés ma a Visegrádi országok között van, ez különleges jelentőségű. (...) a Közép-európai országok, az Európai Unió jövőjével kapcsolatban nagyon hasonló, sokszor teljesen azonos véleményt képviselnek”.

Soros brüsszelita emberei hónapok óta keményen dolgoznak a témán és sajnos meg is lett az eredménye: a V4-esek szövetsége repedezik. Witold Waszczykowski, lengyel külügyminiszter máris cserbenhagyta Orbánék agyament politikáját, amikor bejelentette, Lengyelország kész befogadni menekülteket, de Szlovákiában és Csehországban is már régóta vállalhatatlan az orbáni illiberális politika. A kormányzó cseh szocdemek pártpropgramjában is szerepel a menekültek befogadása, és míg a cseh kormány külügyi beosztottjai, külügyi szakértői nyilatkoznak, hogy elegük van az Orbán Viktor politikájából. Sorosék tehát dolgoznak, de még nem fejezték be munkájukat.

Retteg a Fidesz a sajtótól már Szlovákiában is

A NER-t jó eséllyel nem egy forradalom, hanem az újságírói kérdések fogják eltakarítani a hatalomból. Ennyire rögeszmésen még nem félt magyar politikus kamerától és mikrofontól, mint ez a garnitúra. Mert hiába Orbán mesterterve, ha autoriter rezsimjét a videón látható fiúk viszik a hátukon. A pozsonyi páros performansz azért is volt röhejes, mert láthatóan se Petike, sem Dódi nem érti, hogy miért nem csak a fideszes csicskamédiának kell központi pártutasítás szerint nyomatni a válaszpaneleket.

Vagy lehetséges lenne, hogy Szijjártó maga is cikinek érzi a “Brüsszel-Soros-migráns”, tengelyen pörgetett “érveket”, amelyeket a központi Propagandgyárból osztanak ki nekik? Nyilván nem, hiszen Szijjártó esetében sem arról volt szó, hogy számára vállalhatatlan a helyzet, hiszen beleállt, hanem inkább a butaság esete áll itten fenn. A korkep.sk és a felvidek.ma kérdései nem okoztak problémát neki, de a Parameter, az Új Szó vagy a Patria könnyen bekérdezhetett volna és abba máris bele lehet zavarodni.

Kivéve persze a Rezsiszilárdot! Közhelyszótár Dódit meg hagyjuk, visszasírom Faszpirint!