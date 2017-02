A roma származása miatt üldözött Django Reinhardtról szóló filmmel elkezdődött a Berlinale

Az európai dzsessz műfajteremtő alakjaként tisztelt művészt bemutató életrajzi film a forgatókönyvíróként és producerként ismert Etienne Comars első rendezése; magyar vonatkozás, hogy Palya Bea énekesnő szereplésével készült.

A szinti szving alapítójáról szóló film a német megszállás alatt álló Párizsban játszódik, ahol a főszereplőnek választ kell találnia arra a dilemmára, hogy zenélhet-e a népét üldöző náciknak. Az alkotás "a rasszizmus mérgéről" is szól, és arról, hogy a politika miként próbálja felhasználni a művészetet céljaira - emelte ki a fesztivál egyik fő támogatója, a német szövetségi kormány kulturális államminisztere, Monika Grütters.

A Berlinale az idén is nyitott a politikai, társadalmi folyamatokra, "nem véletlen, hogy a művészet sokszínűségével demonstrál" mindazok ellen, akik "hatalmukat a homályos félelmeknek és az alantas ösztönöknek köszönhetik" - tette hozzá a kereszténydemokrata (CDU) politikus.

Az idei szemlére 7421 alkotással pályáztak, ami több mint 5 százalékos növekedés a tavalyi 7004-hez képest, a rendezők viszont szigorúbbak voltak, a tavalyi 433 után 399 filmet válogattak be a programba. A relatív többség - 123 alkotás - német, vagy német koprodukcióban készült.

A fesztivál 11 napja alatt 923 vetítést tartanak. A nagyjátékfilmes mezőnyben 24 filmet mutatnak be, ezek közül 18 versenyez a legjobb filmnek járó Arany Medvéért és a különböző alkotói kategóriákban odaítélt Ezüst Medvékért. Köztük van Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása is, amelynek pénteken tartják a világpremierjét, és összesen hatszor vetítik.

Több más magyar alkotás is szerepel a Berlinalén. A szerzői filmek és innovatív zsánerfilmek legújabb tendenciáit felvonultató Panoráma szekcióban tartják Török Ferenc 1945 című történelmi filmjének európai premierjét. A Generation elnevezésű szekcióba meghívást kapott Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget című animációs rövidfilmje, Máté Bori The Headless Appearance című kétperces absztrakt filmje pedig a fesztivállal párhuzamosan futó Kritikusok Hete válogatásába került be.

A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában, idei vendégei között van Penélope Cruz, Ethan Hawke, Kristin Scott Thomas, Richard Gere, Catherine Deneuve, Robert Pattison és Gillian Anderson. A díjakat hagyományosan az utolsó előtti - egy szombati - napon adják át, ezúttal február 18-án, az utolsó nap pedig csak a közönségé, akkor még egyszer levetítik a különböző szekciók legsikeresebb alkotásait.

A nemzetközi zsűri elnöke ezúttal Paul Verhoeven holland rendező-forgatókönyvíró, a tagjai között van Vang Csüan-an, a 2007-es Berlinale fődíjasa, Diego Luna mexikói színész és rendező, valamint Maggie Gyllenhaal amerikai színésznő. A szervezők arra számítanak, hogy az idén is nagyjából félmillióan látogatnak el a fesztiválra.

A szemlét számos program kíséri, ezek közül hagyományosan az Európai Filmvásár a legjelentősebb, amelyen az idén is részt vesz a Magyar Nemzeti Filmalap.

(MTI)