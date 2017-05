Ronaldo azt állítja, nem földönkívüli!

"Egy lépéssel közelebb kerültünk Cardiffhoz és nagyon boldogok vagyunk. Nagyon jól érzem magam, felkészültem, hogy jó formában legyek a bajnoki és a BL-szezon hajrájában. Persze kell egy kis szerencse is, de most jól alakulnak a dolgok: nem csak nekem, hanem a csapatnak is. Ezért is mondom mindig, hogy ha keményen dolgozol, a dolgok jönnek maguktól. Boldog vagyok, szerencsés és erről a bolygóról származom" – mindezt a Real Madrid honlapjának nyilatkozta Cristiano Ronaldo.

Az elődöntőben lőtt mesterhármasának köszönhetően egyébként elérte a négyszázadik gólját a csapatnál. Háromgólos előnyének köszönhetően a Real már a döntő kapujában van. Az elmúlt négy évben háromszor jutottak el odáig, abból kétszer meg is nyerték, és mindkét alkalommal az Atletico volt az ellenfél.

(24.hu/para)