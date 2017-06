RTVS: A Híd képviselői szabad kezet kapnak a közmédia vezetőjének megválasztásában

„Mindenki maga dönti majd el, hogy kire voksol. Így egyeztünk meg“ – mondta Bugár, s mindehhez azt is hozzátette, a képviselők nem kaptak semmiféle utasítást. Az a kérdéses, hogy a Híd összes képviselője elmegy-e szavazni. Bugár Béla erre is azt mondta, ebben is szabad kezet kaptak a képviselők. „Ha valaki úgy dönt, nem szavaz, az az ő saját döntése“ – tette hozzá mondanivalójához a pártelnök.

Bugár nem tudott választ adni arra, hogy megválasszák-e ma (kedden) a közszolgálati televízió elnökét. Ez függ az ellenzék által leadott voksoktól is. Tippelgetni Pfundtner Edit, a Híd képviselője sem szeretne, csupán annyit mondott, ő ott lesz a szavazáson. Arra a kérdésre, hogy nem lesz-probléma, ha Kotleba pártjának, a Mi Szlovákiánk Néppárt képviselőinek szavazatainak segítségével választják meg a tévéelnököt, azt válaszolta, nem boldog, hogy ezek a képviselők jelen vannak a parlamentben, de nem tehet semmit, hisz a választók juttatták oda őket.

A parlamentben ma választják meg a képviselők a közszolgálati televízió elnökét. Az első körben egyik jelölt sem tudta megszerezni szavazatok abszolút többségét. A második körben Jaroslav Rezník, a TASR hírügynökség vezetője és Václav Mika, a közszolgálati televízió jelenlegi elnöke közül választhatnak a képviselők.

Rezník az első körben 73 szavazatot szerzett, győzelméhez csupán egy szavazat hiányzott. Mikára 53-an voksoltak. A szavazáson 147 képviselő volt jelen.

TASR/para