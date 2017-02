A Saul fia főszereplője halottmosdató maradt

A cannes-i zsűri nagydíja után Arany Glóbusszal, Oscarral, majd a közelmúltban BAFTA-díjjal is kitüntetett Saul fia főszereplőjeként világszerte ismertté vált Röhrig Géza vasárnap este Vujity Tvrtkónak adott interjút, amelyet a Facebookon közvetítettek Washingtonból – írja a 24.hu.

A mintegy egyórás beszélgetésben az immár 17 éve az Egyesült Államokban élő Röhrig elárulta, hogy a Saul fia sikere után sem változott az élete, jóllehet rengetegen keresték szerepajánlatokkal, amelyeket azonban elutasított, mert nem akart epizódszerepeket vállalni tucatszerű, “C-kategóriás filmekben”.

A Saul fia után méltatlannak éreztem volna, hogy egy ilyen piff-puff, akármilyen filmben feltűnjek 5-10-20 percre - nyilatkozta Röhrig, aki elmondta, nem tartja magát sztárnak, csupán egy magyar költőnek. "Az kétségtelen, hogy többen olvassák a verseimet, mind eddig." - jegyezte meg.

Miként azt az interjút megörökítő videóban is elmondja, a Rafinak becézett Röhrig továbbra is egy New York-i temetkezési vállalatnál dolgozik halottmosdatóként, amely számára felemelő és a megtisztulást jelenti, ezért aztán még akkor sem csinálna mást, ha gazdag lenne.

