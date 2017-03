Segítség, flódnit eszem és Kotlebára szavazok!

Mindig is mondtam, hogy a szlovákiai magyarság szellemi szintje simán lemérhető egy kisvárosok közt ingázó buszon - és igen, lehet általánosítani, mert ott aztán mindenki megfordul - és mert a valósággal találkozni brutális.

És Bugár Béla???? - ezt bírta mondani kedves tanárom a minap a buszon, egy ártatlannak induló beszélgetés közepén, mivelhogy együtt utaztunk. Mondta ezt az után, hogy előtte lesorosozott, leliberálisozott, lekommunistázott, továbbá közölte velem, hogy ti baloldaliak mindig is csak a hatalmat akartátok. Aztán még ugyanazzal a lélegzetvétellel kijelentette, hogy legközelebb biztos Kotlebára szavazok (!), a magyarságellenes dumát nyomom, de hiszen nem is tudok mást, mert csak azért vagyok magyar, mert nem tudok szlovákul és csak addig jó a felvidéki magyarságnak, amíg Viktor kormánya van. Szóval mindezeket rám okádta a kérdés előtt, teljes meggyőződéssel. Sőt, azt is számonkérte tőlem, hogy az Új Szó miért ilyen liberális és miért nincs Szabad Újság-, tehát mindezeket rám zúdítva az „-És Bugár Béla” – kérdése már alig volt sértő és primitív. Mellesleg arra kérdezett így vissza, amikor azt mondtam neki, hogy a Fideszt és a magyar kormányt, de ugyanakkor Ficót is utálom és az MKP-t is.

Persze, hülye vagyok, mert az „ésbugárbélára” - mindezek után – csak annyit mondtam-, hogy mi közöm nekem a Hídhoz, de hiszen mondhattam volna bármit, kommunistazsidóantiemkápés, antifideszes nem magyarként, kártékony féregként, úgyis mindegy lett volna, nem??? És mindegy is lett volna, tényleg, mert ekkora vak gyűlölettel és kénsavként habzó ítéletzuhataggal ritkán találkozom.

Előtte persze a komcsizásra mondtam ám, hogy nézz körül imádásig nyalt és korrupt pesti kormányod háza táján, vajon ott mekkora a vérkomcsik aránya, mondtam azt, hogy miért rajtam kéri számon azt, hogy szerinte a “felvidéki sajtó“ még mindig túl liberális, holott Magyarországon már minden a tiétek és ezt sikeresen exportáljátok ide is, sőt, már tévétek is lesz? Mondhattam neki azt, hogy korrupcióban és kommunista módszerekben, sajtótorzításban és manipulálásban, beteges hatalomimádatban Fico már órákat vehetne Viktortól. Mondtam azt, hogy pártcsicska és elvakult mélymagyar, fidesznyaló alapon már eddig is súlyos milliókkal vagytok támogatva, ti, itteni mélymagyarok, mondtam azt, hogy ennek az álönzetlen, összmagyarságtámogató, seggnyaló társasjátéknak egyszer úgyis vége lesz, mert hazugságra és agymosásra épül. Leghamarább akkor, ha egyszer a Fidesz takarodik. De az csúnya lesz.

A Szabad Újság létezését és megszűntét pedig inkább hagyjuk, mert legalább olyan szomorú történet, mint a Libertate és hasonló szélhámosok pénznyelése.

Mintha a falnak beszéltem volna, sőt, mintha Kotlebának beszéltem volna Auschwitzról.

Mert kedves tanárom – aki szlovákiai magyar berkekben etalonnak, sőt szakmai ikonnak számít! - , erre újfent lesorosozott, lekomcsizott, leliberálisozott és közölte, hogy nem vagyok magyar. Ja, és ne bántsam az MKP-t. Ráadásul, ha én ilyeneket mondok, akkor nem vagyok közéjük való - értsd a kisváros mélymagyar és uralkodó kulturális elitje, mert nekem liberális csőlátásom van.

Mondta, de ugyanakkor határozottan kikérte magának, hogy a Fidesz-kormány korrupt lenne, sőt, szerinte nem támogat bennünket eléggé, bezzeg az erdélyieknek milyen jó, sőt, ő semmilyen visszaélésről nem tud és én is csak az URALKODÓ sorosdumát és antimagyar hülyeségeket szajkózom. És nem vagyok magyar (mondja ezt ő, aki anno büszke volt a magyarul, magyar diákként elért országos sikereimre - de ezt hagyjuk).

Erre csak annyit mondtam, szaladj, és jelents fel engem, mint magyarellenest.

Persze, kedves tanáromat az nem zavarja, hogy anno a szlovákiai magyar közélet legsötétebb figuráival is pompásan együtt tudott működni, bizonyítottan estébés ügynökökkel és igazi beton husák-kommunistákkal is, sőt, kedves tanáromat nem zavarja, hogy anno Bugárral sem volt semmi baja, kedves tanáromat az sem zavarja, hogy - még mielőtt mindezt a fentebbit rám okádta volna -, megkérdezte, hogy énekelnék-e az énekkarában. Persze, amikor ezt a végén felvetettem neki, akkor úgy reagált, hogy ő ezt csak megkérdezte!

Kedves tanárom szerint én tehát egy kommunista, zsidó, sorosbérenc seggnyaló vagyok, csak véletlenül vagyok magyar és reméli, hogy ha már annyira kívánom a Fidesz bukását, nos, akkor egy csomó menekültet kapjak a házamba - is. Ezt ő, a kisvárosi - és amúgy szlovmagyar szinten istenített entellektüel - mondja.

Apropó, kedves tanárom, megkínálhatlak flódnival? Tudod, én már nem ehetek, mert vészesen csökkenti bennem a magyarságtudatot, te viszont rászorulsz, mert benned meg betegesen túlteng, és ez ennyire sötét kirohanásokat okoz.

Kedves tanárom már nem tanít. De még ő a környéken a szellemi etalon.

Egészségünkre.