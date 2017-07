Sem az árut, sem a pénzed nem látod többé – csaló szlovák e-shopra figyelmeztetnek!

Megrendelik az árut, előre kifizetik, ám a várt csomag még hetek után sem érkezik meg. A reklamációra nem reagálnak, a pénzüket és az árut pedig már sosem látják. Ilyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Zásielkonoš nevű internetes áruház ügyfelei. A Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a saját oldalán figyelmeztet a csaló üzletre.



Fotó: zasielkonos.sk

Már Szlovákiában sem számít újdonságnak az internetes áruházak működése. Azonban nem árt vigyázni, mert egyes csalók ilyen módszerrel próbálják átverni a hiszékeny embereket.

Ezek közé tartozik a Zásielkonoš is, amely mindig előre kérte a pénzt a kinézett áruért. Ez a csaló e-shopok tipikus módszere. Sőt, a Zásielkonoš esetében az is kiderült, hogy nem is rendelkezik saját raktárral, csupán közvetítőként működik.

Az e-shop a magyarországi székhelyű OTTO Central Europe vállalathoz tartozik, így a SOI nem szabhat ki számára büntetést. A felügyelőség azt tanácsolja az embereknek, hogy forduljanak az Európai Fogyasztói Központ szlovákiai szervezetéhez.

aktuality.sk/para