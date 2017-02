Senkit se érdekel, hogy mit gondolnak Kotlebáék a kötelező oltásokról

A Marián Kotleba-féle ĽSNS elképzelése az volt, hogy az embereknek maguknak kellene dönteniük arról, beoltatják-e magukat. A közegészségügyi törvény ilyen irányú módosítását javasolták.

"Az oltásokat ma tömegesen hajtják végre a legkisebb gyerekeken is, miközben jelentős egészségügyi kockázattal járnak. Túlnyomórészt egészséges embereket oltanak be, megelőzésképpen, amikor nincs közvetlen veszélyben az egészségük vagy az életük" - érveltek égbe szökő magabiztossággal.

Azt is kritizálták, hogy az embereknek akkor is alá kell vetniük magukat és gyerekeiket a kötelező oltásoknak, ha ezzel a "komoly orvosi beavatkozással" nem értenek egyet.

Úgy gondolják, hogy a kötelező oltások nem az elsődleges indokai annak, hogy visszaszorultak a fertőző betegségek, és még csak nem is megalapozottak, mert a betegségek nagy része, amelyek ellen beoltanak, már nem is létezik nálunk. Állítják, hogy a népesség beoltásának csökkenése nem jár járvánnyal, az oltások némelyike pedig ellenkezik a keresztény vallással. Végezetül azt is közölték, hogy az oltások csak egy hatalmas biznisz, ami a gyógyszergyártók javát szolgálja.

Ez az egész nem sokakat érdekelt, a törvényt a parlament lesöpörte.

(TASR)