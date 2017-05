Serie A - Totti vasárnap búcsúzik a Romától

Francesco Totti, az AS Roma labdarúgócsapatának legendás játékosa bejelentette, hogy a vasárnapi, Genoa elleni mérkőzés lesz az utolsó számára a klub játékosaként.

A 40 éves irányító csütörtökön beszélt először erről, a jövőjével kapcsolatban azonban homályosan fogalmazott, így nem tudni, hogy máshol folytatja-e a játékos-pályafutását.

"Roma-Genoa, vasárnap, 2017. május 28., az utolsó nap, amikor a Roma mezét viselhetem" - írta Totti a Twitter-oldalán, ahol azt is jelezte, hogy hétfőtől készen áll egy új kihívásra.

A római klub spanyol sportigazgatója, Ramón Rodríguez Verdejo - közismert becenevén Monchi -, valamint a klubelnök James Pallotta már a közelmúltban kijelentette, hogy Tottinak a jelenlegi az utolsó idénye futballistaként, de a játékos egészen mostanáig várt azzal, hogy megszólaljon az ügyben.

Búcsúját mindenesetre a szurkolók is szinte biztosra vették, így a Genoa elleni találkozóra már két hete elfogyott minden jegy.

Az olasz válogatottal 2006-ban világbajnok támadó egész karrierjét az AS Románál töltötte, pedig a legnagyobb klubok is hívták. Totti 1993-ban mutatkozott be a felnőtt csapatban, amellyel 2001-ben bajnokságot, 2007-ben és 2008-ban Olasz Kupát, 2001-ben és 2007-ben pedig Olasz Szuperkupát nyert.

A fővárosiak vezetőedzője, Luciano Spalletti ugyanakkor meglehetősen kevés játéklehetőséget adott Tottinak a mostani idényben, melyben mindössze 17 bajnokin jutott szóhoz, s 327 percet töltött a pályán.

Totti utolsó római meccse mindenesetre nem lesz tét nélküli, ugyanis a Serie A második helyén álló Roma előnye csak egy pont a Napolival szemben, így mindenképpen győznie kell, hogy biztosan megtartsa helyét és biztosítsa szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján.

