Sikabony, két napig tiszta Amerika

Ezen a hétvégén immár ötödik alkalommal szerveztek amerikai autós találkozót Dunaszerdahelyen, idén a Sikabony városrészben található reptéren. A nemzetközi összejövetelen képviseltették magukat a szlovákok, a magyarok, a lengyelek és az osztrákok is.

Az első évben 25 amerikai autós érkezett járművével, idén pedig valamivel több mint 120 autó kipufogója ontotta magából a füstöt szombaton és vasárnap a sikabonyi reptéren. Míg Magyarországon, Csehországban vagy éppen Ausztriában rég hagyománya van az amerikai autók és autósok összejövetelének, Szlovákiában alig akad hasonló rendezvény. A szervezők ezért döntöttek úgy öt évvel ezelőtt, hogy összetrombitálják ezeknek a kocsiknak a szerelmeseit, idén pedig már két napra gyűltek össze. „A szombati napon programokkal vártuk az érdeklődőket, este koncerteken szórakozhattak. Ezután természetesen a sátorozók még buliztak, amíg bírták, vasárnap pedig lassan hazaindultak a résztvevők” — tudtuk meg Palacka Máté szervezőtől. Eddig minden évben felvonultak az autósok Dunaszerdahelyen, ez azonban idén kimaradt a programból. „Az előző években is elég sok probléma volt abból, hogy felszakadozott a mezőny a forgalmi lámpák miatt, ugyanis nem sikerült rendőri kíséretet bebiztosítani, ezért döntöttünk úgy, hogy ebben az évben ezt a programpontot kihagyjuk” — magyarázta Máté, de azt még hozzátette, jövőre mindent megtesznek azért, hogy megszervezzék a felvonulást.

Érdekességnek számított minden jármű, ám köztük is akadtak kuriózumok. „Itt van például egy 1965-ös Ford Mustang GT 350-es, melyet a 2013-an bemutatott A kiütés című filmben használt főszereplői Silvester Stallone és Robert De Niro. A mozihoz ez az egy autó készült, most pedig itt meg is lehet tekinteni olyan állapotban, ahogy a filmbeli ütközés után maradt” — meséli a szervező. Ezen kívül láthattuk még a jól ismert Knight Rider című sorozat kultikus járművét, KITT-et, mely mindenben teljes mértékben hasonlít a széria autójához.

De vajon mi az érdekesebb, amikor egy régi autó fel van újítva, vagy amikor van pénzünk egy új kocsira, amit megveszünk? Mindenkinek más tetszik, de talán mégis az az igazi, ha valaki foglalkozik a kocsival, ért hozzá, esetleg meg is tudja bütykölni, ha arra van szükség. Nem utolsó sorban pedig ez egy költséges hobbi, hiszen előfordul, hogy az ember havi fizetésének felét alkatrészekre költi, másik felét pedig beletankolja az amerikai csodába. De nem számít, ugyanis ez egy életérzés, aki egyszer beleszeret az amerikai autókba, nehezen szeret ki belőlük. Ez abból is látszik, hogy évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a rendezvény iránt, ahova már nem csak az autósok érkeznek nagy számban, de az érdeklődők is.

