A SIS ködösít, miután Kiska ráborította Ficóékra a csordultig teli maffiabilit

Andrej Kiska a nap folyamán már ráförmedt a kormányra , amiért évekig ignorálták a SIS figyelmeztetéseit az olasz maffiához köthető személyek kelet-szlovákiai szerepvállalásáról. Most megszólalt a SIS igazgatója is.

"Az embereknek joguk van arra már most is, hogy választ kapjanak a kormányhatalom és a szervezett bűnözés összefonódásával kapcsolatban felmerülő gyanúra. Az embereknek joguk van tudni, miért ignorálták az intézményeink az olasz hivatalok figyelmeztetéseit a maffiához köthető személyek kelet-szlovákiai ténykedésével kapcsolatban. Joguk van hallani a magyarázatot arra, miért hagyták figyelmen kívül éveken keresztül a saját titkosszolgálatunk figyelmeztetéseit" - fogalmazott Kiska, miután találkozott Anton Šafárikkal, a SIS igazgatójával, aki az elnök szavai szerint arról is tájékoztatta, hogy a kormány felelős tagjait hosszú ideje informálták a kelet-szlovákiai olaszokról.

Branislav Zvara, a SIS szóvivője később azt közölte, hogy az államfő a törvénnyel összhangban kérte őt a tájékoztatásra olyan személyekről, akiknek közük lehet a szervezett bűnözéshez Kelet-Szlovákiában. Hozzátette, a tanácskozásuk részletesebb tartalmáról azért nem tájékoztathat, mert titkosított információkról van szó.

Ugyanakkor a SIS óva int attól, hogy találgatásba kezdjen a nyilvánosság, és "helytelenül értelmezze ezeket az információkat". Azt nem tudni, hogy ezzel pontosan mire gondolnak. Kiska ugyanis nem beszélt arról, kiről tudott meg valamit, csak arról a lényegi momentumról, hogy a kormánytagok régóta tudhattak a maffiaközeli személyek kelet-szlovákiai piszkos dolgairól. Ez pedig egy elég határozott bizonyítványuk, még akkor is, ha ezeknek a bizonyos olaszoknak semmi közük nincsen Ján Kuciak meggyilkolásához.

(TASR/parameter)