Sitten a három rabló, akik kifosztottak egy postás kocsit és egy benzinkutat

Rendőrkézre került a három feltételezett elkövető, akik idén júniusban kiraboltak a trencséni járásbeli Horné Srnie községben egy postás autót, júliusban pedig egy benzinkutat Veľké Bierovce településnél.

Vladimír Šramka kerületi rendőrkapitány tájékoztatott arról csütürtökön, hogy a rendőrség különleges egysége augusztus 28-án korán reggel egy összehangolt akció keretén belül Horná Súča, Trenčín-Opatová és Ružomberok településeken ütött rajta a három feltételezett elkövetőn.

A három fickót azzal vádolják, hogy idén június 19-én megtámadták a Szlovák Posta egyik furgonját Horné Sŕnie községben, július 10-én pedig egy benzinkutat Veľké Bierovce településen. Šramka kifejtette, hogy mindkét esetnél fegyveres rablás történt, személyi sérülés azonban szerencsére nem történt, a zsákmányuk értéke azonban meghaladja a 26 600 eurót.

Elárulta azt is, hogy a rendőrség mintegy 150 egysége kapcsolódott be a Hazuka fedőnevet viselő akcióba, többek között a trencséni és zsolnai kerületi rendőrség alakulatai is. 13 helyen tartottak házkutatást, és ezek némelyikén nagyobb mennyiségű fegyvert és 1700 darab lőszert is lefoglaltak, emellett találtak olyan eszközöket, amelyeket üldözözőik ellen vethetnek be.

A letartóztatottak mindegyike visszaeső. Az 57 éves trencséni Jaroslav K.-t és a 46 éves ružomberoki Stanislav H.-t korábban már kétszer, a 47 éves, Horná Súča községből származó Milan Ž.-t pedig egyenenesen 10-szer ítélték el.

A bíróság döntése szerint mindhárom férfit vizsgálati fogságba helyezik, a rablásokért 10-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak.

