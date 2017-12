Politikusoknál így ünnep az ünnep: boldog karácsonyt!

Szinte szokássá vált, hogy valami kedveset, biztatót, ünnepi hangulatút ilyenkor is felpakolnak a médiára, így válik teljessé a kép róluk, és a hozzáállásukról. Ekképpen tett a két honi magyar párt első embere is. Bugár Béla december 24-én két poszttal is jelentkezett: egy kis videóval és egy fényképpel adott ízelítőt arról, mi a helyzet a Bugár család háza tájékán.

Egy “szép somorjai hagyománnyal” ismertetett meg bennünket a Facebook-oldalára felpakolt rövid videóval a Híd elnöke. Különösebben nem volt kifejtve a tradíció lényege, de arra tudunk következtetni, hogy karácsonykor egyenruhás rézfúvósok jelennek meg a szovák parlament alelnökének portája előtt, aki aztán a kapuban üdvözli a Csengőszót játszó zenészeket. Ezt a jelenetet még Bugár törvényhozási kollégája is megirigyelhette, mert Boris Kollár a hozzászólásában jelezte, a rezesbanda legközelebb inkább az ő kapujában játszon, biztos többen lennének kíváncsiak az előadásra, mint ahogy a jelen esetben csak Bugár és a kutyusa.

A pártelnök tegnap délelőtt posztolta a szerényen felöltöztetett karácsonyfáját is, “már csak az ajándékok hiányoznak” címmel. Ez vagy 254 látogatónak a tetszését nyerte el, annak ellenére, hogy egyes vélemények szerint a fa kissé jobbra hajlik. De ez inkább csak nézőpont kérdése.

Menyhárt József egy “elnöki mendikával” jelentkezett karácsonykor. A muzikális múlttal is rendelkező MKP-elnök fogta a gitárját, kiállt a tujái elé és zenei aláfestés mellett elénekelte a Mennyből az angyal-t. Ennek a kis korrekt performansznak, meg az azt követő - a Kárpát-medence minden magyarjának boldog karácsonyt kívánó - köszöntőnek vasárnap koradélutánig 265 volt a tetszési indexe. A lájkolók táborát Igor Matovič aligha gyarapítja, hiszen szlovák lévén őt kihagyták az áldásból. Meglehet, ennek még pártpolitikai vonzata is lesz, és majd nagy dirrel-durral visszavonja a magyar pártnak tett együttműködési ajánlatát.

