TRAGIKUS KARÁCSONY: Többen életüket vesztették és megsérültek a Tátrában!

A Joj televízió információi szerint egy fiatal nő a Téry menedékház környékén halt meg, egy szintén fiatal nő pedig a Nagyszalóki-csúcsnál (Slavkovský štít). Mindkettejük halála a jeges terepen következett be.

A hegyi mentők jelenleg is kutatnak egy személy után, akit turisták láttak lezuhanni a Közép-orom (Prostredný hrot) környékén. A Téry menedékház és a Nagyszalóki-csúcsnál is megsérült egy-egy ember, emellett pedig egy súlyosan megsérült síelő nőt is menteni kell a hegyekből.

