Hervasztóak a szlovákiai diákok eredményei

Elsősorban a PISA nevű felmérésről van szó, melyben a 15 éves szlovákiai diákok mindössze 463 pontot értek el a csapatban történő problémamegoldás területén.

Szlovákiáéhoz hasonló eredményt ért el Izrael, Görögország és Chile, míg nála gyengébbet csak Mexikó és Törökország.

Az olvasási, matematikai, természettudományi és pénzügyi műveltség felmérése mellett a nemzetközi teszt keretein belül Szlovákia első alkalommal kapcsolódott be a csapatfelmérőkbe. Ennek során azt vizsgálták, hogy az egyének egy-egy konkrét probléma megoldásában mennyire tud együttműködni másokkal, csapatban keresni a megoldást. A 2012-es PISA tesztekhez képest a 2015-ösről kiadott tanulmány szerint a szlovákiai diákok 25 ponttal kevesebbet szereztek.

Martina Lubyová (SNS) oktatásügyi miniszter a SITA hírügynökségnek adott interjújában arról beszélt, tényként kezelhető, hogy Szlovákia még mindig azon országok közé tartozik, ahol a diákok szociális-gazdasági háttere nagyban befolyásolja a teljesítményüket.

"Ez azt jelenti, hogy az oktatásügyünk nem karolja fel kellő mértékben a szociálisan hátrányos helyzetű családokból érkező diákokat, akik az iskolától vagy szüleiktől kapott kevés támogatást miatt lemaradnak. Ráadásul az ilyen diákok aránya idővel mérsékelten emelkedett"

- fogalmazott. Fontos tényezőnek tartja, hogy mindemellett csökkent a diákok belső motivációja és az önbizalma.

Csökkent például a természettudományok iránt érdeklődést mutató, vagy legalább pozitív benyomást tanúsító diákok aránya és egyúttal a belső motivációjuk, ami azt tükrözi, milyen mértékben jelent számukra pozitív élményt az életükben az adott terület.

A PISA felmérést háromévente végzik el, mely során a 15 éves gyerekek matematikából és természettudományokból írnak felmérőt, emellett vizsgálják az olvasói műveltségüket is. A felmérésbe összesen 72 ország és kb. 540 ezer diák kapcsolódott be mostanáig, Szlovákia 2003-tól vesz részt benne. Az országból eddig 292 iskola, köztük gimnáziumok és szakközépiskolák is bekapcsolódtak, eddig összesen 6350 diákkal.

(SITA/SME)