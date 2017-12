Kiderült, melyik politikus füllentette a legtöbbet 2017-ben

A miniszterek és képviselők gyakran állítanak valótlant felszólalásaik során. A demagog.sk összeszedte a legérdekesebb gyöngyszemeket, valamint kiderült az is, melyik politikus füllentette a legtöbbet.

A demagog.sk a legtöbb felszólalás után ellenőrzi, hogy mennyire is mondható hitelesnek az adott politikus kijelentése. A Nový Čas számára készített felmérés szerint 2017-ben a Híd elnöke, Bugár Béla lett a legszavahihetőbb politikus, míg a legtöbb valótlanságot Robert Fico miniszterelnök állította.

Néhány politikusnak nem is tetszett az értékelés. „Tisztában vagyok, hogy mit beszélek. Nem érdekel a Demagog, teljesen mindegy, hogy mit állítanak. Én azokból a tényekből indulok ki, amiket kézhez kapok, és hitelesíteni is tudom őket” – jelentette ki Boris Kollár, a Sme rodina elnöke.

Bugár beismerte, hogy a politikus is ember, és hibázhat is. „Nem kizárt, hogy mindenki tévedhet. Én is már többször tévedtem, de demagóg kijelentést biztos, hogy nem tettem” – mondta a Híd elnöke.

Íme néhány gyöngyszem:

Robert Fico: Ha az éjszakai műszakot vesszük, akkor körülbelül 240 ezren dolgoznak éjszakánként.

Demagog.sk: Az éjszakai műszakban dolgozók száma 408 ezer, ami megközelítőleg 168 ezerrel több.

Robert Kaliňák: A köztársasági elnök adócsaló, ezt be is bizonyították.

Demagog.sk: Azt ugyan bizonyították, hogy a vállalatnak, amelynek Kiska a társtulajdonosa, több szempontból is kétes a könyvelése, Kiskát azonban nem vádolták meg adócsalással, az adót pedig befizette.

Andrej Danko: Törökország is a NATO-ba tartozik, és jól tudják, hogy a fegyverkezés során orosz MIG-eket vásároltak.

Demagog.sk: Törökország S-400 típusú föld-levegő rakétákat vásárolt Oroszországtól, nem MIG-eket.

Ján Richter: 30 ezer rendkívüli munkanélküli érvényesült a munkapiacon.

Demagog.sk: A feljegyzések szerint 18 ezerrel lett kevesebb a rendkívüli munkanélküliek száma.

Boris Kollár: 2012-ben még nem gondoltam, hogy be fogok lépni a politikába.

Demagog.sk: Kollár 2010-ben lépett be a politikába az Únia párt képviselőjeként.

Marian Kotleba: 300 kilométer utat teljesen felújítottak, míg több száz kilométer utat hoztak rendbe.

Demagog.sk: A hozzáférhető források szerint, amíg Marian Kotleba volt Besztercebánya megyeelnöke, mindössze néhány tucat kilométernyi utat hoztak rendbe.

