Szlovák Vasúttársaság: Újabb rendkívüli gyorsvonatokat indítanak

Továbbra is rengetegen szeretnének vonattal utazni az ünnepek közti időszakban. A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) ezért Szilveszter előtt is sokan utaznak Pozsonyból Kassára és visszafelé is, tehát Kassáról a fővárosba. Újév napja után pedig sokan utaznak keletről nyugat irányába.