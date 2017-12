A Milan egykori legendája lesz a libériai elnök!

Az egyetlen afrikai aranylabdás labdarúgó Joseph Boakai alelnökkel mérkőzött meg a voksolás kedden tartott második fordulójában.

A libériai választási bizottság által ismertetett előzetes eredmények szerint a Kongresszus a Demokratikus Változásért színeiben induló George Weah a szavazatok 61,5 százalékát, az Egység Párt jelöltjeként induló Boakai pedig 38,5 százalékát szerezte meg.

Libériában 70 év óta először kerül sor demokratikus hatalomátadásra. Habár az előző elnöknek, a Nobel-békedíjas Ellen Johnson-Sirleafnek sikerült megszilárdítania a békét a több évtizedes polgárháború után, sokak szerint keveset tett a szegénység felszámolásáért. Az elnök már nem indulhatott újabb mandátumért.

George Weah labdarúgóként Európában az AS Monacóban mutatkozott be 1988-ban, majd 1992-ben a Paris SG-be, 1995-ben pedig az AC Milanba szerződött. A PSG-vel és a Milannal bajnok is lett, utóbbi csapatának tagjaként, 1995-ben pedig elnyerte az Aranylabdát.

(MTI/Wiki)