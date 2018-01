Bugár: Szlovákia már felnőtt, még ha vannak is hibái

Bugár Béla 1990-től tevékenykedik a politikában, jelen volt akkor is, amikor megalakult az önálló Szlovákia. A TASR hírügynökségnek arról beszélt, hogy Szlovákia mára felnőtté vált, még ha vannak is hibái. Úgy látja, ami hibás, azt meg kell javítani.

"Meg kell említeni, mennyit tettünk ezalatt a 25 év alatt az átláthatóságért, a korrupcióellenes küzdelemben. Leszűkítettük a politikai pártokon belüli korrupció lehetőségét is. Az elmúlt 25 évben szigorítottuk a jogrendszerünket és elnyomtuk a korrupciót. Megerősítettük a demokratikus alapelveket. Nem állítom, hogy már minden rendben van, hiszen a jogérvényesítés színvonala továbbra is alacsony. Szükséges azonban meglátni a lezajlott folyamatot is" - figyelmeztetett Bugár.

Hangsúlyozta, nem szabad megfeledkezni arról, hogy az önálló Szlovákia első évei milyenek voltak Vladimír Mečiar ideje alatt. Rámutatott arra, hogy utána újra kellett építeni az állam demokratikus alappilléreit, a mečiarizmussal ugyanis véleménye szerint beteljesültek némelyek, többek közt saját félelmei is Csehszlovákia különválása kapcsán.

"Én is azok közé tartoztam, akik úgy gondolták, ezt a döntést nem jó időpontban hozták meg. Ezek a félelmek pedig beigazolódtak. Azok az emberek ugyanis úgy kezelték az államot, mintha a saját cégük volna, nem is beszélve a maffia megerősödéséről" - fogalmazott, aláhúzva, hogy szerencsére ennek az időszaknak már vége.

