Essien szobrához képest Ronaldóé mestermű

Michael Essien 2012-ben Bajnokok Ligáját is nyert a Chelsea-vel, emellett angol és francia bajnok is volt, utóbbi még korábban a Lyonnal. 58-szor lépett pályára a válogatottal, mellyel a 2010-es világbajnokságon is jól szerepelt.

Nem csoda hogy hazájában egy szoborral szerettek volna tisztelegni nagysága előtt. De ilyennel?

maybe these sculptors must help us understand what's going on..



.If you thought Ronaldo's was crazy....Micheal Essien pic.twitter.com/306W36ue2T

— george addo jnr (@addojunr) 2018. január 2.

Amellett, hogy a feje is eléggé fura, a testtartása, jobb keze, jobb lába is nehezen magyarázható.

Cristiano Ronaldo és Diego Maradona után ezzel megvan a tavalyi év legnagyobb vesztese.

2017 was a rough year for footballer statues.



Which is worse: Diego Maradona's statue or Cristiano Ronaldo's bust? pic.twitter.com/JWmtaY9JtC

(via 24.hu)