IVÓVÍZ: Záporoznak az ígéretek, a lúcsiaknál és gelleieknél viszont nagy lehet a baj!

Lúcson és Egyházgellében ugyanis a lakosok többsége nem csatlakozik a központi vízvezetékre, hanem saját kútból nyerik az ivóvizet. Mostanáig csak találgatni lehetett, hogy ha a nyolcvan méter mélyről nyert vízben túllépi a normát az atrazinszennyeződés, akkor mi lehet a helyzet ott, ahol csak 10-15 méteres kutak vannak.

A lúcsi önkormányzat azonban pénteken közzétett egy felhívást, miszerint a vízművek által a házi kutakból vett és kivizsgált vízmintákban is kimutatták szennyezést.

Kiss László polgármester érdeklődésünkre megerősítette a hírt, majd kiegészítette azzal, hogy

„Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy főzésre és étkezési célokra ne fogyasszák a saját kútjaikból az ivóvizet” – jelent meg a község weboldalán.

A polgármester elárulta azt is, hogy a 765 lakosú településen csak

Hasonló a helyzet Egyházgellében, ahol – mint azt már korábban is írtuk – a házak hozzávetőlegesen kétharmadánál nincs központi vezetékes ivóvíz.

Vajas Imre polgármester itt elmondta, hogy január 3-án vettek vízmintát a hét falurész összesen tíz kútjából. Eredményük ugyan még nincs, de a szomszédos Lúcson mért érékek feltételezhetően érvényesek lehetnek Gellében is.

Mindkét falu polgármestere biztatja ugyanakkor a lakosokat, hogy csatlakozzanak a központi vezetékre. „Itt van a lehetőség, azért készítette az EU, Szlovákia és a falu a vízvezetékeket, hogy mindenki kötődjön rá” – jegyezte meg Vajas. Elmondása szerint

„A törvény nem engedi, hogy kötelezővé tegyük, de le kell kommunikálnunk az emberekkel, hogy aki csak lehet, kapcsolódjon rá. Ezek a mostani értékek ugyanis már megmutatják, hogy nemcsak nagy mélységekben van ilyen probléma, hanem máshol is” – fogalmazott a lúcsi polgármester, aki elmondta, hogy a helyi óvodánál lévő kutat is le kell zárniuk.

Mindkét polgármester szerint a lakosok saját felelőssége a csatlakozás, ugyanakkor szeretnék ezt intenzíven kezelni önkormányzati szinten. „Nem mostani a probléma. Amikor gyerek voltam, a környező falvakban már vezették be a központi vizet, mert rossz volt a víz állapota, és szűrni kellett. Bodakon annak idején sok volt a golyvás ember. Azért épültek ki ezek a rendszerek, mert tudták, hogy nem jó az ivóvíz” – emlékeztetett Vajas Imre, aki úgy véli, fel kell tenni azt a kérdést is, hogy miért ilyen a csallóközi ivóvíz, „mikor azt hittük, ez a legnagyobb kincsünk?!”

Egy újabb ígéret a központi vízre: jövő hét

Ahány hét, annyi ígéret – akár így is viszonyulhatnánk az egészhez, mivel a környező falvak tulajdonképpen hétről hétre újabb időpontot kapnak arra vonatkozóan, hogy mikor lesz ismét iható a csapvíz.

Margita Lukáčová, a Nyugat-Szlovákiai Vízművek nyitrai kirendeltségének munkatársa kérdésünkre kifejtette, hogy a szűrőrendszer beszállítójával fennálló szerződés szerint a Csallóköznádasdon lévő kútnál januárban, Gellében és Sárosfán viszont csak februárban kell biztosítaniuk az aktívszén-szűrők installálását. Hangsúlyozta, hogy a beszállító ugyan ígérte a mielőbbi beszerelést, de szerződésben nem vállalt korábbi időpontot.

Az egyes helyszínekről is már azt az információt kaptuk, hogy zajlik a beszerelés. „Az emberek türelmetlenek, és én maximálisan megértek mindenkit, mert tényleg majd egy hónapja zajlik ez. Nekem is nagyon kellemetlen, mert nekem kell kiállni eléjük és információt adni. Bízom benne, hogy napokon belül üzembe tudják helyezni” – jegyezte meg a bakai polgármester, Bertalan György.

A nádasdi kútra már az ünnepek előtt felszereltek egy szűrőberendezést, viszont a kialakult rezonancia és vibrálás miatt nem tudták üzembe helyezni, egy további eszközre volt szükség, hogy rendesen működjön. Ennek a beiktatása zajlik most, erősítette meg érdeklődésünkre Bóna Zsuzsanna nádasdi polgármester. „Jelenleg a víz tisztítása folyik, ami két napot vesz igénybe, utána a vízművek leveszi a mintát, majd nyolc óráig tart, míg letisztul az eredmény, ők aztán azt elküldik azt a higiéniára (Reg. Közeg. Hivatal – a szerk. megj.), akik pedig kihirdethetik, hogy az ivóvíz ismét iható” – fogalmazott. Szavait megerősítette Margita Lukáčová is a vízművektől. Ez azt jelenti, hogy várhatóan kedden már fogyasztható lesz a csapvíz Nádasdon, Bakán és Dercsikán.

Ezekben a falvakban a háztartások túlnyomó többsége, néhány házat, hétvégi házat leszámítva csatlakozott már a központi vezetékre a múltban, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen senki nem marad hoppon, miután helyreáll a rendszer. Bóna Zsuzsannak ennek kapcsán köszönetet mondott a vízművek dunaszerdahelyi igazgatójának, Sebő Lászlónak.

A vízművek vezetője, illetve a Dunaszerdahely Regionális Közegészségügyi Hivatal igazgatója, Rozália Robotková, továbbá független szakértők is jelen lesznek azon a lakossági fórumon is, melyet civilek szerveznek a csallóköznádasdi kultúrházba január 8-án 17 órára, és melyre a többi érintett faluból is várnak érdeklődőket.