Megegyezett a Liverpool és a Barcelona Coutinho vételáráról

A barcelonai kiadású újság információja szerint a katalán klub ezen felül további 40 millió eurót fizet az angoloknak egyéb feltételek teljesülése esetén. A Barcelona tavaly nyáron már nagy erőket mozgósított a brazil labdarúgó megszerzéséért, de az angol klub a 80 millió, a 100 millió, majd a 125 millió eurós ajánlatot is visszautasította.

A Sport arról is beszámolt, hogy Coutinho öt évre szóló szerződést ír majd alá. Az As című lap értesülése szerint hivatalosan a jövő héten jelentik be a brazil futballista érkezését, ugyanakkor vasárnapra már Barcelonába várják, hogy a helyszínen, a Camp Nou stadion elnöki páholyából tekintse meg a Levante elleni bajnoki mérkőzést. A Mundo Deportivo is úgy tudja, hogy a klubváltás bejelentése a küszöbön áll.

Nyáron a Barcelona a 222 millió euróért távozó Neymart Coutinhóval és Ousmane Dembélével akarta pótolni. Utóbbit 105 millió euróért már augusztus végén megszerezte a Dortmundtól, a brazilra ellenben több mint négy hónapot kellett várnia. A Liverpool 2013-ban kilencmillió euróért vette meg Coutinhót az Internazionalétól.

