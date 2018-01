Maďaričot aggasztja, ami a szlovák közmédiánál zajlik

"Azzal az elképzeléssel kezdődött, amikor az SNS elnöke jelezte, hogy államosítaná az RTVS-t, majd az SNS egyik képviselője keményen bírálta a szerkesztőket, majd - nem állítom, hogy ezek közt összefüggés van - de korlátozták a munkájukat egy szerződésben rögzített adással kapcsolatban, majd felfüggesztették a tényfeltáró műsorukat" - fogalmazott a kulturális miniszter, akinek tárcája alá tartozik a közmédia, melynek elnökét viszont az SNS jelölte.

Hozzátette, nem csodálkozna, ha némi feszültség keletkezne emiatt a közmédiánál, ugyanakkor egyelőre nem értékeli úgy a helyzetet, hogy veszélyben lenne az RTVS függetlensége, vagy hogy az SNS nyomást gyakorolna rá. Azt viszont elvárja, hogy a vezérigazgató, Jaroslav Rezník csillapítsa a helyzetet. Úgy véli, hogy ha nincs is összefüggés a történések között, vezérigazgatóként akkor sem függesztené fel bizonyos szerkesztők műsorát rögtön azután, hogy kormánypolitikusok bírálták azt.

A cselekmény, ami Maďarič aggodalmait kiváltotta, az, hogy Rezník ideiglenesen leállította a Reportéri (Riporterek) c. műsort, a hivatalos indok szerint nem volt elégedett annak színvonalával. A műsor szerkesztőségét ezután összevonta az Občan za dverami (Polgár az ajtónál). Változások történtek a Regina rádió által közvetített Dejiny.sk c. műsornál is, melynek csapatát bővíteni tervezik. Anton Hrnko SNS-képviselő Róbert Kotian és Peter Turčík egyik adását kritizálta, melyet Csehszlovákia szétválásának és a szlovák állam létrejöttének alkalmából közvetítettek.

