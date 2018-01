Jöhet olyan áradat a Dunán, mint öt éve?

Párizsban a Szajna már elöntötte az Eiffel-torony környékét, Németországban és Ausztriában is veszélyesebb mértékben emelkedtek a folyók vízszintjei.

Portrálunkon is percről percre követtük a Duna vízszintjének emelkedését 2013 júniusában, amikor a folyó olyannyira megemelkedett, hogy sok helyen kiöntött a medréből, a fővárosban, Komáromban és Párkányban is védőfalakat emeltek katonák bevetésével.

Pozsonyban a Szlovák Nemzeti Galériából elvittek néhány kiállítási tárgyat arra az esetre, ha kiöntene a víz, a közlekedésügyi minisztérium Štúr téren lévő épületéből pedig mindent felvittek a felsőbb emeletekre.

Dévényben csónakkal jártak az emberek, a helyi vidámpark pedig aquaparkká változott - emlékezik vissza cikkében a SME.

Több helyen divatba jött a katasztrófaturizmus, Pozsonyban több ezren voltak kíváncsiak, ahogy levonul az ár a magasra emelt védőfalak mögött.

Jelenleg Párizsban alakult ki ehhez hasonló helyzet, a Szajna ugyanis elárasztotta a part menti utcákat, melyeket azóta lezártak. Ránk nézve ennél aggasztóbb, hogy Németországban és Ausztriában is megemelkedett a folyók vízszintje, ami pedig a Dunáét is befolyásolja.

Párkány 2013 júniusában

Pozsonyban a Duna átlagos vízszintje 3,6 méter. Az utóbbi évek legnagyobb áradásaikor, 2002-ben, amikor a víz az akkor még hiányzó árvízvédelmi fal miatt eljutott szinte egészen a Šafárik térig, valamint 2013-ban is meghaladta az elképesztő tíz métert, tehát tulajdonképpen az átlagos háromszorosára nőtt.

Most ettől messze van a Duna, ugyanakkor több helyen a parton eltűntek a lépcsők - például a Farkastoroknál (Vlčie hrdlo), Ligetfalun és az Eurovea előtt is. Az elmúlt két hét alatt a hidrometeorológusok két alkalommal is jelentős emelkedést figyeltek meg a Duna vízszintjén.

Az első ilyen szilveszterkor történt, amikor 3,2 méterről 4,38 méterre emelkedett, majd január 5-én, amikor pedig egy nap alatt tovább nőtt 6,3 méterre. Kevés hiányzott, hogy elérje a vízszint az elsőfokú készültség szintjét, ami 650 centiméter.

"Karácsonytól vízkeresztig három méterrel emelkedett a Duna vízszintje, de azóta csökken és továbbra is csökkenni fog" - árulta el Valéria Wendlová a SHMÚ-tól. Csütörtökön délben például 4,52 méternél járt Pozsonyban.

Noha a két legutóbbi nagy áradás nyáron történt, nem elképzelhetetlen egy ilyen januárban sem. Pavel Machava, a SHMU szóvivője közölte, ez elsősorban az időjárás függvénye. A mostani vízszintemelkedést is az ünnepek közti németországi és ausztriai eső és enyhülés eredményezte, aminek következtében olvadni kezdett a hó az Alpokban. A SHMÚ közlése szerint hirtelen, de rövidtávú vízszintemelkedés ilyenkor is megszokott.

Komáromban a Duna 2013 júniusában

Wendlová elmondása szerint ugyanis a decemberben lehullott hó általában az év végén elkezd olvadni. Az utóbbi öt évben két alkalommal alakult ki olyan helyzet Pozsonyban, mint most. Komolyabb áradástól viszont most nem kell tartani, hacsak nem hullik le egy rakás hó a németeknél vagy Ausztriában, majd nem kezd el hirtelen olvadni.

A szakemberek szerint amiatt sem kell aggódni, hogy a pusztító franciaországi és brit viharok miatt veszélyesre fordulhat a helyzet.

Pozsony az árvízvédelmi falakkal ma minimálisan 10,6 méteres vízszinttel elbír.

(SME)