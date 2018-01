Fico: „Zeman brutálisan intelligens”

„Egy brutálisan intelligens ember” - így jellemezte Robert Fico Miloš Zeman cseh államfőt. Fico elárulta, Zemannal baráti a viszonyuk, ezért nem is szeretné értékelni a csehországi elnökválasztást. A kormányfő megjegyezte, szeretné, ha az új cseh miniszterelnökkel is baráti lenne a kapcsolata, és az ügyeiket akár telefonon is intézhetnék.

Fico nem véleményezte azt sem, hogy Miloš Zeman sértő megjegyzést tett Alexander Dubčekre.



TASR/para