Eurovíziós Dalfesztivál - Ismét indul a versenyen Alexander Rybak, a 2009-es fesztivál győztese

A 31 éves művész kilenc évvel Fairytale című dalával megszerzett győzelme után tesz újabb próbát. "Készen állok az éneklésre, de remélem, készen állok arra is, ami utána jön" - mondta Rybak az NRK televíziónak. Az énekesnek ugyanis moszkvai győzelme után problémái támadtak a hirtelen jött népszerűséggel.

A március 10-i, norvégiai elődöntőben kilenc zenész mellett lép fel. Itt mutatja be a That's How You Write a Song (Így kell dalt írni) című saját szerzeményét. Arról szól, hogyan veti az ember papírra a gondolatait és gondolkodik az ötletein - mondta Rybak.

Az Eurovíziós Dalfesztivált 2018-ban a portugál fővárosban, Lisszabonban rendezik május 8. és 12. között.

MTI/para