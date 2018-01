Kaliňák minden követ megmozgat, hogy hazahozzák Afrikából az exügynököt

A szlovák belügyminiszter olyan miniszterekkel venné fel a kapcsolatot, akiknek országa jó kapcsolatokat ápol Malival. Ez azért lenne fontos, hogy aztán Kosík Szlovákiában vallomást tehessen Michal Kováč egykori köztársasági elnök fiának elrablása ügyében.

Mali hivatalos szervei állítólag nehezen adják ki Szlovákiának az afrikai országban tartzókodó volt titkosügynököt, akit itthon jogerősen 14 éves szabadságvesztésre ítélt a Speciális Büntetőbíróság. Kosík, az egykori elitrendőr a SIS-nek dolgozott, és a Sme napilapon keresztül nemrég üzente haza, hogy tevékenyen részt is vett ifjabb Kováč Ausztriába hurcolásának titkosszolgálati akciójában és erről szívesen be is számolna. Kaliňák nem akar találgatásokba bocsátkozni, mikor sikerülhet hazajuttatni Kosíkot. Ebben a törekvésében támogatja őt a szlovák külügyi tárca is.

A miniszter szerint fura, hogy Kosík 20 évvel a történteket követően szólalt meg, de „üdvözlünk minden hozzájárulást” az egész kérdéskör felgöngyölítéséhez. Ezek azok a dolgok, ami miatt el kellett törölni a mečiari amnesztiákat – szögezte le Kaliňák.

TASR