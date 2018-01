Beperelte a párkányi zenélő ház tulaja a Paramétert!

Ma volt az első tárgyalás, melyen megjelent a felperes N. É. is.

Az elmúlt években, hasonlóan egyéb sajtótermékekhez, a portálunkon is dokumentáltuk a közismert párkányi zenélő házzal kapcsolatos aktualitásokat, így például négy és fél éve írtunk arról, amikor tüntettek a párkányiak, a szomszédok a zenélő ház ellen, majd miután 2014-ben rendőrök vetettek véget egy rövid időre a kibírhatatlan hangzavarnak, ott jártunk, amikor az államfő, Andrej Kiska is látogatást tett a városban, és tarthatatlannak nevezte a helyzetet.

A ház tulajdonosa, N. É. egy nyilvánosan hozzáférhető internetes blogban is rendszeresen beszámolt a körülötte zajló cselekményről, nézeteiről, és ebből mi is idéztünk (Vigyázat, a bejegyzések sokszor korhatárosak!), valamint a Facebookon, nyilvános profiljában is eléggé aktív...

Akkor is, amikor 2015 júniusában a kakofónia megszűnt, Placido Domingo rettenetes minőségű, végtelenített áriái elnémultak – egy hosszabb összefoglalóban számoltunk be a világhírűvé lett épület, illetve tulajdonosának történetéről.

Párkány önkormányzata időközben városi rendeletben próbálta megakadályozni, hogy ilyen szituáció megismétlődhessen, tavaly szeptembertől viszont Domingo ismét rázendített, és mint a fába szorult féreg, ismét szakadatlanul ordít a nap túlnyomó részében.

Aki szeretné sanyargatni magát vele, tegye:

Egy 2014-es kommentár, illetve a nyilvános blogjából idézeteket tartalmazó cikkek miatt N. É. tavaly beperelte a Paraméter kiadóját. Állítása szerint a cikkben foglaltak kimerítik a becsületsértés fogalmát, továbbá jogtalanul használtuk portálunkon a „szellemi tulajdonát” (a nyilvánosan hozzáférhető blogbejegyzéseit), nevét, illetve a róla készült fotót, melyet egyébiránt az ujszo.com-tól vettünk át, amikor N. É. a dunaszerdahelyi Karcsai úton járt. N. É. hétezer eurót, továbbá a perköltség térítését követeli a Paramétertől.

Portálunk kiadója mindazonáltal megalapozatlannak tartja N. É. keresetét, és azt kérte a bíróságtól, szüntesse meg az eljárást.

A Dunaszerdahelyi Járásbíróság január 17-re írta ki az első tárgyalást az ügyben, melyen a média képviselői is részt vehettek. N. É. ugyan azt követelte a bíróságtól, hogy tiltsák ki a sajtó képviselőit, a bírónő ennek nem tett eleget. A felperes emellett több alkalommal is felvételt készített a média képviselőiről, egyúttal kihangsúlyozta, ők ezt vele szemben nem tehetik meg. Megtiltja neve és nyilatkozatai közlését is, egyúttal semmilyen hangfelvétel és fotó sem készülhet róla. Ettől tehát eltekintettünk…

A tárgyalás nem tartott hosszú ideig, az ügy és a bizonyítékok ismertetése után, az egyik bizonyíték utólagos benyújtása miatt a bírónő elnapolta a pert márciusra.

