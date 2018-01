Csodát nem tesz, de segít a sorompós vasúti átjáró

A közelmúltban két vasúti átjárót tettek biztonságosabbá a Dunaszerdahelyi járásban: Albáron fényjelzéssel, Alistálon pedig sorompóval is ellátták az átjárót.

A miniszter lágotásának célja volt, hogy felhívja a közúti közlekedés résztvevőinek figyelmét a tudatosságra, és ezáltal csökkentsék a vasúti balesetek számát. Tény ugyanis, hogy egyre növekszik a vasúti átjáróknál történő balesetek száma: 2017-ben országszerte 50 baleset történt az átjáróknál, amelyek során hat ember vesztette életét.

Érsek Árpád közlekedési miniszter közölte, összehasonlítva a 2016-os adatokkal, tavaly 12-vel több baleset történt a vasúti átjárókban.

„Nagyon fontos számunkra, hogy biztonságosabbá tegyük az átkelőket. A programunk ezt a vonalat is érinti, ahol az elmúlt időszakban több halálos baleset is történt az átjárókban. Albáron is Alistálon is sikerült biztonságosabbá tennünk a vasúti átkelőket, de ez sajnos nem jelenti azt, hogy ezentúl nem lesznek balesetek”

– nyilatkozta a Paraméternek Érsek Árpád, majd hozzátette, igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy hasonló intézkedésekkel csökkentsék a balesetek számát.

A miniszter a vasúti sorompókkal kapcsolatban továbbra is úgy látja, hogy nem feltétlenül csak a sorompó, illetve a jelzés akadályozza meg a balesetek bekövetkezését, hanem a legtöbb az embereken múlik: „Továbbra is vannak olyan sofőrök, akik beszorulnak a két sorompó közé. Ha megnézzük a statisztikát, többnyire nem a mozdonyvezető a hibás. Leggyakrabban pedig a hivatásos sofőrök okozzák ezeket a baleseteket, talán azért, mert fáradtak vagy sietnek. Bármit is teszünk, mindig lesz valamilyen baleset, de szeretnénk csökkenteni ezek számát, hiszen ez a mi dolgunk.”

Érsek Árpád közölte, a jövőben további hét vasúti átjárót terveznek biztonságosabbá tenni a Pozsony–Komárom szakaszon, márciusig pedig várhatóan elkészül az alistáli vasúti megálló felújítása is.

Both Péter, a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság igazgatója szintén részt vett a vasúti átjárónál tartott sajtótájékoztatón. A rendőrfőnök a Paraméternek elmondta, hogy mivel a Csallóközben megszaporodott az átjáróknál történő balesetek száma, a közlekedésbiztonságot elősegítő bármiféle kezdeményezést pozitívan értékel.

Both Péter járási rendőrfőnök

Ami a Dunaszerdahelyi járás baleseti statisztikáit illeti, országos viszonylatban is kiugró a balesetek száma: „Sajnos a Dunaszerdahelyi járás végzett a legrosszabb helyen a szlovákiai járási kapitányságok között, ami a halálos kimenetelű balesetek számát illeti. Konkrétan 13 ilyen baleset történt a múlt év folyamán. Az utánunk következő legrosszabb szlovákiai járásnak 11 volt, tehét sajnos listavezetők vagyunk, negatív értelemben. 2016-ban nyolc halálos baleset volt, tehát 2017-ben már öttel több” – húzta alá Both Péter.

A helyzet nem javult – ahogy az elmúlt években, úgy a tavalyiban sem, a járási rendőrkapitányság igazgatója szerint pedig elsősorban újabb úthálózatok, esetleg gyorsforgalmi utak kialakítására van szükség.

„A forgalom évről évre növekszik. A járás országosan az ötödik helyet foglalja el a beregisztrált gépjárművek számát tekintve, megelőzve ezzel négy kerületi székhelyet is. Sűrűn lakott területről van szó, hatalmas a teherforgalom, és ezek mind olyan körülmények, amelyek nem segítik elő, hogy a közlekedés biztonsági statisztikái javuljanak. A múlt évben három olyan közlekedési baleset is történt a járásban, amelynek során ketten is életüket vesztették, illetve két olyan baleset volt, ahol hárman haltak meg.”

A közlekedési tárca idén több olyan oktatási célzatú projektet is készít, amelyek célja a biztonság növelése a vasúti átjáróknál. Emellett 2023-ig 75 vasúti átjárót terveznek biztonságosabbá tenni országszerte: fény- és hangjelzéssel, illetve sorompókkal fognak ellátni több átkelőhelyet.

A Szlovák Állami Vasutak (ŽSR) egy kísérleti projektet is tervez Nagymegyeren, amelynek keretén belül figyelmeztető 3D-s sávokkal látják majd el az úttestet a vasúti átjáró előtt, hogy ezáltal is felhívják a sofőrök figyelmét a veszélyre. Amennyiben a projekt sikeres lesz, további vasúti átjárók közelében is elhelyezik a figyelmeztető sávokat.

