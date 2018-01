Bíróság elé állítják Kotleba egy újabb képviselőjét

Stanislav Mizík, a Marián Kotleba vezette ĽSNS parlamenti képviselője a párt Pozsonyi kerületi szervezetének Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést azt piszkálandó, hogy Andrej Kiska milyen személyiségeket tüntetett ki a Ľudovít Štúr-érdemrenddel vagy a Fehér Kettőskereszt-érdemrenddel.

Mizík kiemelte közülük Ivan Kamenec történészt, aki állítása szerint maga ismerte be, hogy zsidó, továbbá Eva Mosnákovát, aki szintén zsidó. Egyébként 87 éves és holokauszt-túlélő.

Bírálta azt is, hogy a kitüntetettek között van Michal Kaščák, a - Mizík szavai szerint - "romlott, erkölcstelen Pohoda fesztivál" főszervezője. A képviselő szerint azért romlott a Pohoda, mert kiáll a homoszexualitás és a muszlimok mellett. Hasonló képlettel cigány- és muszlimpártinak kiáltotta ki Michal Kocáb énekest, akit szerinte emiatt nem szabadott volna kitüntetni, végül a cseh rendezőt, Juraj Herzet sem a zsidó származása miatt.

A Speciális Ügyészség ügyésze ma vádemelési javaslatot nyújtott be ellene, mivel cselekedete a véleménye szerint kimeríti a nemzeti, faji alapú gyalázkodás, illetve a szélsőséges tartalmú anyagok terjesztésének gyanúját.

Hamarosan bíróság elé állhat Milan Mazurek is, akinek meg az a bűne, hogy a romákat gyalázta és ellenük uszított. A Specializált Büntető Bíróság egy büntetőparanccsal már bűnösnek találta és 5 ezer euró pénzbírságra ítélte. Ha pedig ezt nem fizetné be, akkor mehetne fél évre a sittre, emellett lemondhatna parlamenti mandátumáról is. Mazurek nem értett egyet a büntetéssel, ezért kerül sor a tárgyalásra.

