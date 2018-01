A Dal 2018 - Dánielfy Gergely és az AWS nyerte a második válogatót

Dánielfy Gergely Azt mondtad című akusztikus, hegedűvel és gitárral kísért dala 45 pontot kapott a zsűritől, akárcsak a metálzenét játszó AWS, amely a Viszlát nyár című számot adta elő. Mögöttük az egyaránt 43 pontos yeyyes (I Let You Run Away) és Heincz Gábor Biga (Good Vibez) végzett, majd 39 ponttal Odett, aki az Aranyhal című dalt énekelte.

A Duna Televízióban élőben közvetített második válogatón a négy zsűritag - Schell Judit színművész, Both Miklós, Mező Misi és Frenreisz Károly zenész, dalszerző - értékelte a produkciókat. A nézők sms-ben szavazhattak kedvencükre. A hatodik továbbjutó a nézők szavazataival a SativuS és a Lusta lány című dal lett, így ez a zenekar is bekerült az elődöntőbe.

A harmadik válogatót február 3-án rendezik, onnan is hat dal jut a két elődöntőbe, amelyet február 10-én és 17-én tartanak. A Dal 2018 február 24-i döntőjébe nyolc produkció jut.

MTI/para